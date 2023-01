Les Jardins de Basra

Hishâm est marchand de livres anciens au Caire. Jeune homme solitaire et fragile, il est habité par des manuscrits et des personnages d'autres temps. A la poursuite de l'interprétation de l'un de ses rêves récurrents, dans lequel il voit des anges venus du ciel cueillir le jasmin de la ville irakienne de Basra, il finit par se convaincre qu'il y a vécu dans une vie antérieure, au VIIIe siècle, et qu'il y a fréquenté d'illustres théologiens. Ce roman d'une beauté lumineuse révèle le douloureux contraste entre la splendeur de la Basra d'hier et le destin funeste de la Basra contemporaine - où les bombes ont remplacé les anges.