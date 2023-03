Sur le méridien de Greenwich

Le narrateur, un Egyptien installé à Londres, se trouve brusquement sollicité pour se charger des obsèques d'un jeune réfugié syrien parfaitement inconnu, dont la famille réside au Caire. Dans les trois jours qui séparent le moment où il accepte cette responsabilité de la date de l'enterrement, il sera amené à faire face aux contradictions et absurdités des autorités égyptiennes et de l'administration anglaise, à confronter les deux mondes, à revisiter le passé et à se remémorer d'autres êtres et moments à jamais disparus.