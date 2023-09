Cryptoactifs : des guides incontournables

Les cryptoactifs, également connus sous le nom de cryptomonnaies ou de tokens numériques, sont des actifs numériques conçus pour être utilisés comme une forme de monnaie ou de valeur en ligne. Ils tirent leur nom de la cryptographie, qui est la science de la sécurité des données, car ils utilisent des techniques cryptographiques avancées pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités. Les cryptoactifs sont décentralisés, échangés sur des plateformes, comme immediate alpha. D’ailleurs, il faut garder à l’esprit qu'ils ne sont pas régis par une autorité centrale, telle qu'une banque centrale, mais plutôt par un réseau informatique décentralisé, généralement appelé blockchain.

Le Bitcoin est l'exemple le plus célèbre de cryptoactif, mais il existe aujourd'hui des milliers d'autres cryptoactifs, chacun avec ses propres caractéristiques et cas d'utilisation. Certains cryptoactifs sont principalement utilisés comme une réserve de valeur ou un investissement, tandis que d'autres sont conçus pour alimenter des applications décentralisées (DApps) ou des contrats intelligents sur des blockchains spécifiques. Les cryptoactifs peuvent être échangés sur des plateformes de trading spéciales, et leur valeur peut être extrêmement volatile en raison de facteurs tels que la demande du marché, la spéculation et l'adoption croissante.

En fin de compte, les cryptoactifs représentent une évolution majeure dans le domaine de la finance et de la technologie, offrant de nouvelles possibilités en matière de transfert de valeur, d'automatisation des contrats et de création de systèmes financiers plus ouverts et accessibles à travers le monde. Cependant, ils présentent également des défis en matière de réglementation, de sécurité et de compréhension pour les utilisateurs, ce qui rend important de bien comprendre les risques et les avantages associés à ces actifs numériques.

C’est pourquoi, il est primordial de se documenter, avant d’agir. Dans le choix d’une plateforme de trading, il faut éviter les petits acteurs inconnus et préférer les plateformes de référence, qui sont adoubées par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette dernière tient à jour une liste noire des plateformes frauduleuses qu’il importe de consulter avant tout transfert de fonds. Il est important aussi de garder à l’esprit que tous les sites et plateformes qui vous vendent des gains très rapides et assurés sont à consulter avec modération. Il y a très souvent anguille sous roche. Sur les marchés risqués des cryptomonnaies, beaucoup perdent, et peu gagnent véritablement.

Bitcoin, la monnaie acéphale (2017, 31,16 €, CNRS)

Ecrit par Éric Larchevêque et Joël Pothier. Ce livre explore le concept de Bitcoin en profondeur, explique comment fonctionne la blockchain et discute des implications économiques, sociales et politiques de la monnaie numérique. Éric Larchevêque est une figure bien connue dans l'espace de la cryptomonnaie, en tant que co-fondateur de Ledger, une société de portefeuilles matériels pour les cryptoactifs. Bitcoin : La monnaie acéphale est une ressource précieuse pour les lecteurs francophones qui souhaitent comprendre Bitcoin et les cryptoactifs.

Les auteurs décrivent Bitcoin comme une « monnaie acéphale », c'est-à-dire une monnaie qui n'est pas contrôlée par une autorité centrale telle qu'une banque centrale. Le livre décortique les principes techniques sous-jacents à Bitcoin, y compris la technologie blockchain, la cryptographie et le processus de minage, afin d'offrir aux lecteurs une compréhension solide de son fonctionnement.

Le livre va au-delà de la technologie et explore les implications économiques, sociales et politiques de Bitcoin. Il aborde des sujets tels que la décentralisation financière, l'autonomie individuelle et l'évolution des systèmes monétaires. Les auteurs partagent également leur propre expérience dans le domaine des cryptoactifs, apportant une perspective pratique et informative. Bitcoin, la monnaie acéphale est une lecture incontournable pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de Bitcoin et de la révolution qu'il apporte dans le monde de la monnaie et de la finance.

La réglementation des cryptomonnaies (448 pages, 2022, 115 €)

L’ouvrage est un peu cher, mais il a le mérite de réunir les interventions d’un très grand nombre d’experts autour des cryptoactifs, et des enjeux de leur réglementation dans notre société. A ce titre, il faut d’ailleurs savoir que prochainement, le fisc aura bientôt accès à toutes vos données concernant l’échange de cryptomonnaies. En effet, l’Europe a choisi d’adopter une directive qui a pour objectif principal de donner un accès aux autorités fiscales aux transactions effectuées en cryptomonnaies.

Il est donc bientôt fini le temps où l’on pouvait espérer échapper au paiement de l’impôt sur ces actifs. Ce sont les sociétés prestataires de service dans le domaine qui devront déclarer ce que font leurs clients, et avec quels montants. C’est une nouvelle façon de lutter contre la fraude fiscale mais aussi l’évasion fiscale. Dans le domaine des cryptomonnaies, le temps du Far West semble de plus en plus derrière nous.

Les Blockchains - De la théorie à la pratique, de l'idée à l'implémentation (469 pages, 2019, 54 €, éditions ENI)

Si vous souhaitez prolonger votre réflexion, vous pouvez aller faire un tour du côté de cet ouvrage publié aux éditions ENI, spécialisées dans l’univers de l’informatique et des nouvelles technologies. Avec une préface signée par Odile Panciatici, vice-présidente Blockchain du groupe Renaud, ce livre donne un état des lieux de ce qui est encore bien obscur pour beaucoup d’entre nous. Véritable trésor de technologie, la Blockchain ouvre des possibilités gigantesques.

Les auteurs Billal CHOULI, Frédéric GOUJON et Yves-Michel LEPORCHER explorent de manière approfondie le concept des blockchains, de la théorie à leur mise en pratique. Les auteurs, Bertrand Gariel et Vincent Perrier, présentent une analyse complète des blockchains, en commençant par les bases théoriques sous-jacentes à cette technologie révolutionnaire. Ils expliquent en détail les concepts tels que la décentralisation, la cryptographie, et la sécurité qui sont au cœur des blockchains.

Le livre se distingue par sa démarche pratique et pédagogique, offrant des études de cas et des exemples concrets pour aider les lecteurs à comprendre comment mettre en œuvre des solutions blockchain dans divers domaines, de la finance à la logistique en passant par la santé. Il sert de guide pratique pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les blockchains et les appliquer dans le monde réel, offrant une combinaison équilibrée entre théorie et mise en pratique. Les Blockchains - De la théorie à la pratique, de l'idée à l'implémentation est une ressource précieuse pour les professionnels, les développeurs et les passionnés de blockchain cherchant à maîtriser cette technologie innovante.

Crédits illustration Pexels CC 0