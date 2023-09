Sports collectifs : des livres décodent l’univers des paris

L’histoire des paris sportifs remonte à l'Antiquité, où des civilisations comme les Grecs anciens et les Romains pratiquaient déjà des formes rudimentaires de paris sur des événements sportifs. Les premiers enregistrements de paris sur des compétitions sportives datent de l'époque des Jeux olympiques antiques, où les spectateurs pariaient sur les résultats des épreuves. Il n’était cependant pas encore question, en ces temps ancien, bien sûr, d’un pari foot. Au fil des siècles, la pratique des paries s'est poursuivie et a évolué, notamment en Europe, où les paris sur les courses de chevaux sont devenus populaires à partir du XVIIIe siècle. Les premières maisons de paris sportifs officielles ont été établies au Royaume-Uni au XIXe siècle, et elles ont progressivement élargi leur offre pour inclure une variété de sports et d'événements.

Au XXe siècle, les paris sportifs ont connu une croissance significative, en particulier avec l'essor de l'industrie du football et d'autres sports populaires. L'avènement d'Internet a révolutionné cette pratique, permettant aux parieurs de placer des paris en ligne sur une multitude de sports et d'événements à l'échelle mondiale. Cependant, les paris sportifs ont également suscité des préoccupations liées à la manipulation de résultats et à la dépendance au jeu, ce qui a conduit à une régulation accrue dans de nombreuses juridictions. De nos jours, les paris sportifs sont devenus une industrie mondiale lucrative, avec des millions de personnes qui placent des paris sur des compétitions sportives chaque année. Quand on ne connaît rien à ces univers, il est préférable cependant de s’informer avant de se lancer dans une aventure qui risque d’être grisante.

Essentiel des paris sportifs - Pour ceux qui en ont marre de perdre ! (19 €, 2022)

Commençons par l’essentiel : apprendre à ne pas perdre. Ce sera préférable pour débuter ! Signé par Max Gagnin, aux éditions Fantaisium, cet ouvrage est une belle introduction à l’univers des paris. Si l’auteur a commencé sa carrière en tant que turfiste, il a progressivement ouvert son domaine de compétence, s’adonnant à toute sorte de paris sportifs, jusqu’à devenir un joueur professionnel, comme d’autres devienne des professionnels de la bourse.

Dans ce livre, l'auteur aborde divers aspects des paris sportifs, y compris les concepts de base, les stratégies de gestion de bankroll, la psychologie du parieur, et des conseils pratiques pour prendre des décisions éclairées lors de la sélection de paris. Il insiste sur l'importance de la discipline, de la recherche et de la compréhension des marchés sur lesquels vous pariez. L'ouvrage vise à éduquer les lecteurs sur les pièges courants à éviter, les erreurs fréquentes commises par les parieurs novices, et à fournir des outils pour élaborer une approche plus réfléchie et professionnelle des paris sportifs. La législation évolue aussi en France, permettant de mieux protéger les consommateurs, avec la mise en place d'interdiction de plateformes frauduleuses.

Paris sportifs : comment vaincre la chance : Les secrets des parieurs sportifs professionnels enfin dévoilés (204 pages, 2016, 19,90 €)

Dans ce manuel, Benoit Tréanton vous guidera dans l'univers des paris sportifs en partageant son expérience et en exposant de nombreux concepts essentiels pour parier comme un expert. Il dévoilera des stratégies de paris dans divers sports afin de vous armer contre les nombreuses embûches. Benoît souhaite partager son parcours de parieur professionnel, ainsi que les connaissances qu'il a acquises, testées et perfectionnées au cours de ses 18 années d'expérience en tant que coteur sportif pour un bookmaker français, conseiller et formateur en paris sportifs. De plus, d'autres experts du pari révéleront quelques-unes de leurs astuces à travers leurs témoignages, offrant ainsi une précieuse source d'informations.

Benoît a une philosophie claire : « Pour réussir dans les paris, il faut parier de manière éclairée ! » Grâce à ses conseils, vous ne laisserez plus rien au hasard. Après avoir lu ce livre, vous adopterez l'attitude authentique du parieur professionnel, capable d'anticiper les événements et de savourer la joie de gagner régulièrement vos paris, tout en augmentant vos bénéfices.

Si l'on pense souvent au football, en matière de paris sportifs, il ne faut pas oublier que d'autres sports collectifs se sont invités dans la danse, comme le rugby. Et, avec l'ouverture de la coupe du monde, le suspense est à son comble. Une occasion aussi de se plonger dans l'histoire de ce sport. La ville d'Aix-en-Provence accueille une exposition dédiée, dénommée So Rugby !, avec Guillaume Bouzard à la manoeuvre, à qui l'on doit notamment la bd Le Rugby, des origines au jeu moderne (Le Lombard).

Gagner aux paris sportifs - Déjouer les pièges et optimiser les gains (Eyrolles, 244 pages, 10 €, 2010)

Même si cet ouvrage est déjà un peu ancien, il reste une référence pour se lancer dans l’univers des paris dédiés aux sports. Elaboré comme un guide parfaitement accessible, même pour celles et ceux qui n’y connaissent rien, ce livre vous permettra de saisir rapidement les enjeux liés à la réussite de chacune de vos mises. Les erreurs de débutant vous seront ainsi évitées, et il sera possible pour vous de faire rapidement de petits gains. Attention, on ne vous promet pas la lune non plus.

Les auteurs, Eric Daries et Jérôme Maufras, sont bien connus de la galaxie des parieurs sportifs. Ce sont des pros en la matière qui ont déjà signé plusieurs ouvrages. On leur doit des réflexions très claires sur les jeux d’échecs. Jérôme Maufras, professeur d’histoire-géographie, a développé l’usage des jeux d’esprit dans les écoles et les collèges au sein de l’académie de Créteil.

