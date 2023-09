Monnaies virtuelles : des publications nombreuses mais des questions demeurent

Les monnaies virtuelles, telles que le Bitcoin et l'Ethereum, offrent plusieurs avantages. Tout d'abord, elles permettent des transactions internationales rapides et peu coûteuses, éliminant ainsi les barrières liées aux devises traditionnelles. De plus, elles sont généralement sécurisées grâce à la technologie de la blockchain, ce qui les rend difficilement falsifiables et résistantes à la fraude.

Les monnaies virtuelles offrent également un certain degré d'anonymat, ce qui peut être attrayant pour ceux qui cherchent à protéger leur vie privée financière. De plus, elles sont accessibles à quasiment tout le monde disposant d'une connexion Internet, favorisant ainsi l'inclusion financière. Il est possible, pour tout un chacun, d’intervenir sur les marchés des monnaies virtuelles, mais il est conseillé au préalable de se renseigner, et de suivre des méthodes, comme Bitcode Method. Cela permettra d’éviter de tomber dans les principaux écueils qui guettent les débutants dans le trading de cryptomonnaies. Si ce marché est ouvert à tous, il faut s’armer d’une solide rigueur dans ses arbitrages, et prendre en compte constamment de très nombreuses informations qui peuvent influer sur les cours.

Il faut garder à l’esprit que les cryptomonnaies présentent également des inconvénients, notamment leur volatilité extrême, qui peut entraîner des pertes financières importantes. De plus, leur utilisation dans des activités illégales et le manque de régulation suscitent des préoccupations en matière de sécurité et de légalité. Enfin, pour les utilisateurs novices, les cryptomonnaies peuvent être complexes à comprendre et à gérer, et la perte de clés privées peut entraîner une perte permanente de fonds.

Ainsi, les monnaies virtuelles offrent des avantages tels que la rapidité des transactions, la sécurité, l'anonymat et l'accessibilité, mais elles comportent des inconvénients importants, notamment la volatilité, les préoccupations en matière de sécurité et de légalité, ainsi que la complexité d'utilisation. Il est crucial pour les utilisateurs de peser soigneusement ces facteurs et de bien comprendre les implications avant de s'engager dans l'utilisation ou l'investissement dans les cryptomonnaies.

Mastering Bitcoin : Programming the Open Blockchain (2017, O’Reilly Media)

Cet ouvrage fait référence pour mieux comprendre l’univers du Bitcoin. Publié pour la première fois en 2014, ce livre fera l’objet d’une nouvelle édition qui paraîtra au début de l’année prochaine…malheureusement toujours en anglais. C’est à Andreas M. Antonopoulos que l’on doit ce guide. A la fois auteur, conférencier et expert reconnu dans le domaine des cryptomonnaies et de la technologie blockchain Andreas M. Antonopoulos est largement considéré comme l'une des voix les plus influentes et respectées dans cet espace. Né en Grèce, Andreas a étudié l'informatique et la psychologie cognitive avant de se plonger dans le monde des cryptomonnaies.

Ses ouvrages sont devenus des références incontournables pour ceux qui cherchent à comprendre en profondeur le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres technologies blockchain. En plus de ses écrits, Andreas Antonopoulos donne fréquemment des conférences et des présentations à travers le monde pour éduquer le public sur les avantages et les implications des cryptomonnaies. Il se donne pour mission d'aider les gens à comprendre ces technologies émergentes et à les adopter de manière responsable. Il est également actif sur les médias sociaux et maintient une présence en ligne solide pour partager ses connaissances et ses perspectives sur l'avenir de la finance décentralisée.

Bitcoin, la monnaie acéphale (CNRS, 2023, 280 pages, 24 €)

Signé par les experts Éric Larchevêque, Jean-Michel Pailhon et Joan Costa, cet ouvrage est une référence en français sur la plus célèbre des monnaies virtuelles. Cette seconde édition enrichie fait suite au succès de la première, publiée en 2017. Cet ouvrage explore les aspects techniques, économiques et sociaux du Bitcoin. Il offre une vue d'ensemble complète de la cryptomonnaie et de la technologie de la blockchain sous-jacente. Les auteurs abordent divers sujets, notamment l'histoire du Bitcoin, son fonctionnement technique, son impact sur le secteur financier traditionnel, et les implications plus larges de cette innovation numérique.

Éric Larchevêque est un entrepreneur français bien connu dans le domaine des cryptomonnaies et de la blockchain. Il a co-fondé plusieurs entreprises, dont Ledger, une société spécialisée dans les portefeuilles matériels pour cryptomonnaies. Ledger est particulièrement célèbre pour ses produits de sécurité tels que le Ledger Nano S. Larchevêque a joué un rôle important dans le développement et la promotion de la sécurité des actifs numériques. De son côté, Jean-Michel Pailhon est un journaliste et auteur français. Il a contribué à l'écriture de Bitcoin : La monnaie acéphale en apportant son expertise journalistique pour expliquer les concepts complexes du Bitcoin de manière accessible aux lecteurs. Enfin, Joan Costa est un designer graphique français qui a travaillé sur la mise en page et la conception visuelle du livre Bitcoin : La monnaie acéphale. Son rôle était de rendre le contenu du livre plus attrayant et plus accessible visuellement.

Bitcoin : la moneda del futuro (2013, 178 pages, 2013)

Si vous maîtrisez bien la langue de Cervantes, vous pouvez aussi faire un tour du côté de cette publication en espagnole, qui fait référence dans l’univers des monnaies virtuelles. Le journaliste Juan Manuel Gonzalez Otero explore dans cet ouvrage en détail ce qu'est le Bitcoin, comment il fonctionne, pourquoi il est révolutionnaire, et quelles sont ses implications pour l'avenir des finances et de la technologie. L’auteur aborde également des sujets tels que la technologie blockchain sous-jacente, l'histoire du Bitcoin, son adoption, et les controverses entourant cette cryptomonnaie.

Même s’il commence à dater un petit peu, au regard d’un sujet qui évolue très rapidement, il donne à voir les bases pour mieux comprendre ce qui structure le Bitcoin, et ce qui explique ses origines, même si on est toujours dans le flou sur certains points. Pour les plus intrépides qui souhaitent se lancer dans le trading, il sera cependant nécessaire de faire un tour sur la liste noire établie par l'AMF (Autorité des marchés financiers), afin de choisir une plateforme qui soit parfaitement sécurisée et authentique.

