VPN : se documenter pour mieux comprendre

Un VPN, ou Réseau Privé Virtuel, est un service de sécurité en ligne qui permet aux utilisateurs de créer une connexion sécurisée et cryptée entre leur appareil (comme un ordinateur, un smartphone ou une tablette) et un serveur distant situé dans un emplacement géographique différent. Cette connexion cryptée assure que toutes les données transmises entre l'appareil de l'utilisateur et le serveur VPN sont protégées contre les regards indiscrets, ce qui rend difficile pour les tiers de surveiller ou d'intercepter les informations sensibles. En essence, un VPN agit comme un tunnel sécurisé à travers lequel les données peuvent circuler en toute confidentialité sur Internet, masquant ainsi l'adresse IP réelle de l'utilisateur et fournissant un anonymat en ligne.

Les avantages d'utiliser un VPN sont nombreux. Tout d'abord, il garantit la confidentialité en ligne en masquant votre adresse IP, ce qui rend difficile pour les annonceurs et les entreprises de vous suivre et de collecter des données personnelles. De plus, un VPN pour PC sécurise vos données sensibles, comme les informations de connexion et les données bancaires, lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics, protégeant ainsi contre les cyberattaques et le vol d'identité. En outre, les VPN permettent de contourner les restrictions géographiques en accédant à des contenus en streaming ou des sites web qui pourraient être bloqués dans votre région. Enfin, ils sont utiles pour les professionnels qui ont besoin d'accéder à distance à des réseaux d'entreprise en toute sécurité. En somme, un VPN est un outil essentiel pour améliorer la sécurité et la confidentialité en ligne, ainsi que pour accéder à Internet de manière libre et sans entraves.

Guide pour bien se protéger sur internet (Dalloz, 230 pages, 17.95 €, 2020)

Le guide Pour bien se protéger sur Internet écrit par Daniel Ichbiah et Gisèle Foucher, est une ressource précieuse pour quiconque souhaite naviguer en toute sécurité sur le web. Dans cet ouvrage, l'auteur offre une approche complète de la sécurité en ligne, abordant des sujets tels que la protection de la vie privée, la gestion des mots de passe, la prévention des attaques de phishing, et bien d'autres. Il fournit des conseils pratiques et faciles à suivre pour les utilisateurs de tous niveaux de compétence, aidant ainsi à sensibiliser les lecteurs aux menaces potentielles sur Internet et à leur apprendre comment se protéger efficacement contre ces dangers.

L'ouvrage de Daniel Ichbiah est une ressource essentielle pour ceux qui cherchent à prendre le contrôle de leur sécurité en ligne et à profiter pleinement des avantages d'Internet sans compromettre leur vie privée ni leur sécurité. Présentant différentes situations à risque, les auteurs Daniel Ichbiah et Gisèle Foucher expliquent en détail quelles sont les procédures à adopter pour éviter toute déconvenue. On pourrait considérer en quelque sorte cet ouvrage comme un guide de voyage sur Internet. Cette terre étrangère peut en effet parfois paraître hostile…

Sécurité informatique - Ethical Hacking : Apprendre l'attaque pour mieux se défendre (6e édition, éditions ENI, 970 pages, 54 €)

Cet ouvrage constitue la référence en matière de sécurité informatique. Avec cette sixième édition parue en janvier 2022, le collectif d’auteurs qui signe ce guide propose une véritable synthèse de tout ce qu’il faut savoir et maîtriser en termes de sécurité informatique, un secteur qui ne cesse de se développer et, en même temps, d’évoluer.

Ce livre est une excellente ressource pour ceux qui souhaitent comprendre les aspects pratiques de la sécurité informatique. Les auteurs expliquent les techniques d'éthique de piratage, qui consistent à apprendre les méthodes des hackers pour mieux se défendre contre les attaques. Le livre couvre des sujets tels que la gestion des vulnérabilités, les tests d'intrusion, la sécurité des réseaux, et bien plus encore. Il est destiné aux professionnels de la sécurité informatique ainsi qu'aux amateurs passionnés par le sujet. Si vous souhaitez accéder à une information simplifiée sur les escroqueries sur Internet, vous pouvez vous rendre sur le site service public qui liste différents types de situation, avec des propositions de solutions.

Sécurité informatique et Malwares (1508 pages, 108 €, 2023)

Voici, pour terminer cette sélection, une bible en termes de sécurité informatique. Cet ouvrage en deux tomes n’est pas gratuit, mais il contient des éléments capitaux en termes de sécurité pour faire face efficacement aux attaques, avec une batterie de contre-mesures à mettre en œuvre pour se sortir de situations très complexes.

Le livre Sécurité informatique et Malwares est une ressource inestimable pour ceux qui souhaitent comprendre les menaces et les vulnérabilités qui guettent les systèmes informatiques modernes. Écrit par des experts en sécurité informatique, cet ouvrage explore en profondeur les différents types de logiciels malveillants, de virus aux ransomwares, en passant par les chevaux de Troie, ainsi que les techniques de propagation et de détection de ces menaces.

Il aborde également les stratégies de prévention et de protection, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques en matière de sécurité informatique pour protéger efficacement les systèmes, les données et la vie privée des utilisateurs. Grâce à des exemples concrets et des études de cas, cet ouvrage permet aux lecteurs de mieux comprendre les mécanismes des malwares et d'acquérir les compétences nécessaires pour renforcer la sécurité de leurs environnements numériques.

