Ecouter Victor Hugo récitant son poème “Demain, dès l'aube...

Créateur de contenu, Pascal Ferrère expérimente par les outils numériques de nouvelles rencontres. En avril dernier, il avait déjà expérimenté de ressusciter Baudelaire, avec le logiciel Blender.

Le poète aux Fleurs du Mal récitait alors Enivrez-vous, grâce à la voix de l’internaute. « Ma vidéo de Charles Baudelaire n’utilise pas la même technologie, mais repose également sur le concept de Motion Capture », explique-t-il à ActuaLitté.

Un Charles aux allures de mort-vivant tout juste exhumé de sa tombe, certes, mais un effet pour le moins intéressant.

Victor Hugo avait lui aussi bénéficié de Blender dans une vidéo au style nettement plus graphique : comme une version dessinée du dramaturge, qui était convoqué pour réciter Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Extrait des Châtiments (1852), ce texte date de décembre 1848 et compte parmi les derniers vers rédigés en cette année cruciale pour la démocratie. Un morceau puissant qui célèbre à la fois la beauté de la foi, et la grandeur de l’idéal.

Pour Demain dès l’aube, l’apprenti sorcier numérique a appréhendé cette récitation tout autrement. « Le projet commence par la création d’un modèle 3D », explique-t-il. « Dans mon cas, j’ai procédé à la modélisation de Victor Hugo en utilisant de nombreuses images et peintures trouvées sur internet afin d’avoir des références visuelles. Ces références m’aident à créer un modèle 3D aussi précis que possible. »

Une fois obtenu le modèle 3D, Pascal Ferrère passe par la technologie de Motion capture afin de l’animer. « Les iPhone les plus récents disposent d’un capteur appelé LiDAR qui permet d’enregistrer les informations de distance dans un espace. » Et de la sorte il s’enregistre, récitant le poème, « en utilisant le capteur LiDAR, le capteur vidéo traditionnel et le son en même temps ».

Quant à la voix, « il n’y a aucun effet particulier, il s’agit de ma propre voix. Je joue simplement avec mon intonation afin de coller au mieux au personnage. Le son est ensuite mixé avec l’ajout de musique pour la touche finale ».

La dernière étape transite alors par le moteur Unreal Engine : « Une fois la performance enregistrée, je transfère les données et j’utilise la fonctionnalité appelée “MetaHuman Animator”. Elle me permet d’utiliser les données de Motion Capture directement sur mon modèle 3D. »

Le résultat ? Le voici :

