Une bande annonce et une date pour l'adaptation Netflix de Scott Pilgrim

La série, en huit épisodes, est réalisée par le studio Science SARU, qui a déjà animé Devilman Crybaby pour Netflix. Le réalisateur et le scénariste de l’adaptation cinématographique de 2010 de la bande dessinée à succès, Edgar Wright et Michael Bacall, ont également participé au projet de la plateforme américaine en tant que producteurs exécutifs.

Les voix des personnages seront celles du long-métrage d’Edgar Wright et d’une première série de 2010, Scott Pilgrim vs. The Animation, soit Michael Cera pour celle de Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winstead, Ramona ; Kieran Culkin, Wallace Wells ; Chris Evans, Lucas Lee et Jason Schwartzman, Gideon Graves.

La distribution est complétée par Satya Bhabha, voix de Matthew Patel, Brie Larson, Natalie V. « Envy » Adams ; Aubrey Plaza, Julie Powers ; Ellen Wong, Knives Chau, et Anna Kendrick, Stacey Pilgrim.

La série de bande dessinée, composée de six volumes publiés entre 2004 et 2010 dans sa version originale, et à partir de 2010 en France chez Hi Comics (trad. Philippe Touboul), raconte l’histoire de Scott, un jeune musicien canadien sans emploi qui tombe amoureux d’une mystérieuse Américaine nommée Ramona Flowers. Pour pouvoir sortir avec elle, Scott doit affronter et vaincre ses sept « ex-petits amis maléfiques » dans des combats épiques qui mêlent réalité et fantastique.

Au-delà des batailles des plus étonnantes, Scott Pilgrim explore des thèmes universels tels que l’amour, la maturité, la recherche d’identité et le passage à l’âge adulte. Avec un mélange unique d’humour, de références à la pop culture, et d’une narration graphique remarquée.

Parmi les nombreuses récompenses reçues par la BD, on peut citer un Prix Eisner 2010 dans la catégorie « Meilleure Publication humoristique », pour Scott Pilgrim vs. The Universe.

Crédits photo : Netflix