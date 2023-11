Maternité sous pression : des mères débordées se serrent les coudes

« Si Dieu existait, il serait une bibliothèque », s'était enflammé Umberto Eco en 1998. Sa bibliothèque personnelle, en tout cas, avait assurément quelque chose de divin, avec ses quelque 50.000 volumes et des étagères à n'en plus finir. L'auteur et réalisateur Davide Ferrario, proche d'Eco, a signé un documentaire sur cette collection, Umberto Eco: A Library of the World.