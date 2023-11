Cocteau et Proust : Croisements Littéraires à l'Aube du XXe Siècle

Jean Cocteau et Marcel Proust, deux figures majeures de la littérature française du début du 20e siècle, qui révèlent une intersection et une relation entre les mondes littéraires et culturels de l'époque. Cocteau, connu pour sa polyvalence artistique, était un admirateur du travail de Proust, et Proust, de son côté, bien que plus reclus et concentré sur son œuvre monumentale, était conscient du talent et de l'importance de Cocteau dans les cercles artistiques contemporains.

« J'avais pris l'habitude, le soir, d'aller rendre visite à Marcel Proust [...]. Et il ressemblait au capitaine Nemo, sa chambre ressemblait pas mal au Nautilus. Et quand il n'avait pas de barbe, il ressemblait au fameux portrait de Jacques-Emile Blanche où il a l'air d'un oeuf de Pâcques. »

La relation entre Cocteau et Proust est représentative de l'excitation culturelle de Paris au début du 20e siècle, où les écrivains, artistes et intellectuels s'entrecroisaient et s'influençaient mutuellement.

Pour le 60e anniversaire du décès de l'artiste et en partenariat avec ActuaLitté, les éditions Saints-Pères ont déniché 5 vidéos sur cette figure emblématique française : à découvrir avec Jean Cocteau avec vues de Dominique Marny, un ouvrage de prestige.

