Miou-Miou dans Constance aux Enfers, d'après Jean-Pierre Ferrière

Le scénario du long-métrage, ainsi que ses dialogues sont signés par le duo Gaël Morel et Gilles Taurand, d'après le roman de Jean-Pierre Ferrière. Le roman n'est hélas plus commercialisé, sorti en 1963 chez Fleuve noir.

Le synopsis du film :

À part Amine et Kimmy, le jeune couple de voisins qu’elle croise régulièrement, les visiteurs sont rares dans la boutique d’antiquités de Constance Brunel. La solitude est aussi celle de sa vie. Une nuit, Amine, paniqué, cherche secours chez elle : Kimmy est mal tombée en glissant et elle s’est tuée. Pensant que la police ne va pas croire cette version à cause de son passé judiciaire, Amine emprunte la voiture de Constance pour emmener le cadavre et le faire disparaître. Dans les jours qui suivent, ce secret partagé rapproche Constance et Amine. Mais, un matin, une lettre anonyme accompagnée de photos demande une rançon : quelqu’un de l’immeuble a tout vu, le chantage commence.