Le Vourdalak, créature vampirique de l'autre Tolstoï, à l'écran

Présenté cette année à la Mostra de Venise dans le cadre de la Semaine Internationale de la Critique, Le Vourdalak rôdera dans les salles obscures à partir du 25 octobre prochain. L'occasion de découvrir ce personnage méconnu de la littérature fantastique...

Au casting du long-métrage, Ariane Labed — saluée par le Grand Prix IWonderfull mention spéciale à la Mostra de Venise —, Kacey Mottet Klein, Grégoire Colin et Vassili Schneider.

« Mes enfants, » avait dit le vieux Gorcha avant de partir, « attendez-moi six jours. Si au terme de ces six jours je ne suis pas revenu, dites une prière à ma mémoire, car je serai tué au combat... Mais si jamais, ce dont Dieu vous garde, je revenais après six jours révolus, je vous ordonne de ne point me laisser entrer, quoi que je puisse dire ou faire, car je ne serais plus qu'un maudit Vourdalak ». C’est dans une famille en proie à l’angoisse, au terme du sixième jour, que trouve refuge le Marquis Jacques Antoine Saturnin d’Urfé, noble émissaire du Roi de France…