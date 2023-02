Pourquoi participer aux Assises de l'édition indépendante ?

#LeManqueSong – Comme chaque samedi que Râ en son infinie sagesse nous concède, voici le retour du duo Le Manque : Lionel Fondeville et Christophe Esnault font passer la presse à la postérité. Quand on imagine qu’un journal dispose d’une oreille gauche, droite et un ventre placé sous la tribune, on se dit tout cela est bien charnel. Un peu comme la relation du Manque à la PQR. Un seul titre vous manque et les zincs de bistrots seraient fort dépeuplés…