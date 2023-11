Dans les mots de Marais : un hommage personnel à Cocteau

« C'était un exemple extraordinaire pour moi. J'essayais de lui ressembler, de ne pas lui ressembler parce qu'il est à des hauteurs qu'on ne peut jamais atteindre. » Jean Marais, acteur, écrivain et peintre français, est surtout connu pour sa carrière cinématographique et sa collaboration avec le célèbre poète Jean Cocteau.

La relation entre ces deux artistes, à la fois personnelle et professionnelle, a commencé par une fascination du talent de Marais pour Cocteau. Marais est devenu la muse et l'amant du poète, et cette relation a eu une influence significative sur la carrière artistique de celui-ci.

La relation entre les deux artistes a duré jusqu'à la mort de Cocteau en 1963. Marais a continué à honorer l'héritage de Cocteau après sa mort, veillant sur ses œuvres et sa réputation. « Pour moi il n'est pas mort parce que je continuerais à penser à son jugement et il continuera à me diriger. »

Pour le 60e anniversaire du décès de l'artiste et en partenariat avec les éditions Saints-Pères, ActuaLitté a déniché 5 vidéos sur cette figure emblématique française à découvrir.

Crédits photo : Ivo Meldolesi \ Mondadori - Domaine public