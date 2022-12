2022 de mes deux, la bande son de ton réveillon (rimes à la con et cotillons)

2023, y aller. Ou pas. Quand la catastrophe a déjà eu lieu, ça sent l’àquoibon partout. Alors, 2022, 2023, pas le choix : agir sur le réel. Créer.

Le Manque n’est jamais dans les tops de fin d’année. Dresser une liste ? Non. Les années n’existent pas. Les tops n’existent pas. Chaque liste assassine tout ce qui n’est pas dans la liste. C’est sa fonction.

Aussi : faire court. De tennis, par exemple. Depuis plus de cent ans, le temps et l’espace, c’est la même chose. Aujourd’hui, les futurs prix Nobel Lionel Fondeville et Christophe Esnault l’affirment : l’espace et le temps sont un terrain de tennis abandonné sur lequel danse un poète.

Va voir Nietzsche m’a tout piqué, va voir Je veux un enfant médiocre. 220 films (clips et haïklips) du Manque. De quoi sauver ton réveillon. Tes vacances. Ta vie.

Pour commencer, entre Patrick Sébastien et La Danse des canards, montre et donne à entendre 2022 de mes deux. Et surtout, monte le son à donf.

Sautille sur le filet, vis ta joie.

Tous les films du groupe Le Manque.

Merci de votre attention et bisous.

Christophe Enille et Lionel Fondevault (critiques professionnels).

DOSSIER - Le Manque : chansons et plus si affinités