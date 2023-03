La bande dessinée Un homme de goût adaptée en mini-série

Ces créatures mythologiques cachent leur véritable nature en société, ils tiennent un restaurant, sillonnent les rues et profitent de l’anonymat de la capitale. Mais un des ogres tombe amoureux d’une humaine, une relation trans-espèce qui met l’équilibre du foyer en danger.

Les créateurs de Caro Nostra ont souhaité aborder des sujets tels que la xénophobie, l'antispécisme, l’écologie et les conflits générationnels. ElDiablo raconte : « À l’origine du projet, un goût prononcé pour les récits fantastiques, qui de l’œuvre de Stephen King à X-files en passant par The Twilight Zone, ont toujours eu une grande résonance en moi. Ils permettaient avant tout de souligner les dysfonctionnements de notre espèce, au travers de créatures hors du commun. »

EXTRAITS: Amour cru, El Diablo, Grégory Mardon

Ella Pellegrini, Abraham Wapler, Sonia Faidi, Annie Mercier, Nicolas Wanczycki et tant d’autres incarneront ces individus, humains ou un peu moins ...

Vadim, le discret, et Antigone, la rebelle, s’apprêtent à faire leur rentrée à la fac à Paris. Charismatiques, le frère et la sœur ne laissent personne indifférent. Surtout pas Yasmine, aussi intelligente… qu’appétissante. Car Vadim et Antigone ne sont pas humains, ce sont des ogres. Les jumeaux, leur père Ambroise, cuisinier raffiné, et leur grand-mère Rosa qui perd la tête, tentent de passer inaperçus. Ils ont quitté précipitamment la Serbie suite à une sombre histoire de dévoration incontrôlée. Pas facile de rester dans l'ombre quand on est tenté de dévorer ses amis ou son voisin et qu’on fuit un passé qui nous rattrape.

Et puis l’amour ça existe, même quand on est un ogre. Et l’amour, ça fait souvent des ravages…

- Résumé de france.tv