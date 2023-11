Parade de Cocteau : quand le ballet rencontre l'innovation

Parade est une œuvre emblématique de Jean Cocteau, créée en 1917, qui marque un tournant important dans l'histoire de l'art moderne. C'est un ballet, fruit d'une collaboration entre des artistes de renom : musique par Erik Satie, des décors et costumes par Pablo Picasso, et chorégraphie de Léonide Massine, sous la direction de Serge Diaghilev pour les Ballets Russes. Cette collaboration illustre alors l'esprit d'innovation et d'interdisciplinarité qui caractérisait l'avant-garde artistique de l'époque.

L'originalité de Parade réside dans sa fusion des arts et son utilisation avant-gardiste des objets du quotidien, transformant le ballet en une sorte de réalisme cubiste. Cocteau, en introduisant de nouveaux éléments a contribué à élargir les frontières de ce que l'on considérait comme « l'art ».

Malgré tout, Parade a provoqué des réactions contrastées, allant de l'émerveillement à la controverse, reflétant la rupture que cette œuvre représentait avec les conventions artistiques de l'époque. Des réactions dont Jean Cocteau se réjouissait presque : « Moi Cocteau, avec Parade, j'ai fait hurler le tout Paris. [...] Ce fut l'apocalypse. ».

Et pour entrer plus avant dans l'univers de l'auteur, les éditions Les Saints Pères proposent de découvrir à travers Chambres avec vues, de Dominique Marny, un ouvrage de prestige. Honorant le soixantième anniversaire du décès de Jean Cocteau, survenu le 11 octobre 1963, ce livre est pensé comme une exploration immersive dans le monde personnel et créatif du célèbre poète.

Crédits photo : Jean-Pierre Dalbéra - CC BY 2.0