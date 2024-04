Becoming Karl Lagerfeld : Disney révèle une première bande annonce

L'adaptation est porté par l'autrice, accompagnée de Jennifer Have et Isaure Pisani-Ferry. Cette dernière a par ailleurs coécrit chaque épisode avec Dominique Baumard et Nathalie Hertzberg.

Cette production de Gaumont, qui a entre autres porté la série Lupin, et Jour Premier, raconte l'émergence de Karl Lagerfeld dans le secteur exigeant de la haute couture parisienne des années 1970, en six épisodes. Prévue pour une diffusion sur Disney+ en France et d'autres territoires, et sur Hulu aux États-Unis dès le 7 juin, elle a été chaleureusement accueillie lors de sa première mondiale à Canneseries, rapporte Variety.

L'histoire commence en 1972, quand Karl Lagerfeld, à l'époque un créateur de prêt-à-porter de 38 ans encore méconnu du grand public, rencontre et tombe amoureux de Jacques de Bascher (interprété par Théodore Pellerin), un dandy charismatique. Cette relation le pousse à dépasser ses limites et à poursuivre son ambition de devenir le plus célèbre créateur de mode français. Son parcours l'amène à rivaliser avec Yves Saint Laurent (joué par Arnaud Valois), protégé par Pierre Bergé (Alex Lutz).

La série, qui se déroule entre Paris, Monaco et Rome, et illustre aussi les rivalités et les affrontements d'égos dans l'univers impitoyable de la haute couture, tout en explorant les fêtes grandioses, la relation tumultueuse entre l'Allemand et son amant ainsi que ses amitiés.

Derrière la caméra, Jérôme Salle, réalisateur de films tels que Kompromat et L'Odyssée, qui a dirigé les épisodes 1, 2 et 6. La réalisatrice Audrey Estrougo, connue pour Authentik et Héroïnes, a pris en charge les épisodes restants. Jérôme Salle contribue également en tant que producteur exécutif aux côtés d'Arnaud de Crémiers de Jour Premier.

Au casting, la série met aussi en vedette des icônes de l'époque telles que Marlene Dietrich, incarnée par Sunnyi Melles, Paloma Picasso par Jeanne Damas, Loulou de la Falaise par Claire Laffut, Andy Warhol par Paul Spera, ou encore Elisabeth Lagerfeld, la mère de Karl, par l'Allemande Lisa Kreuzer.

La production a mobilisé plus de 2200 figurants, utilisé plus de 40 décors différents et créé environ 3000 costumes.

Crédits photo : Disney