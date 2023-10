Nana Ekvtimishvili sera la marraine de cette édition 2023, à plus d’un titre : elle publiera son premier roman traduit en français Le Verger de poires, traduit du géorgien par Maïa Varsimashvili-Raphael et Isabelle Ribadeau Dumas (Noir sur Blanc, novembre 2023). Mais les spectateurs auront aussi le plaisir de retrouver son lon-métrage, Eka & Natia, Chronique d’une jeunesse géorgienne.

Inséparables, Eka et Natia vivent à Tbilissi, en Géorgie, au lendemain de l’effondrement de l’Union soviétique. À 14 ans, elles vivent le quotidien des jeunes filles de leur âge, dans la rue, à l’école, avec les amis ou la famille.

Le scénario de Eka & Natia, chronique d’une jeunesse géorgienne est basé essentiellement sur les souvenirs de la coréalisatrice. Nana Ekvtimishvili et Simon Groß ont collaboré avec le directeur de la photographie Oleg Mutu, qui travaille régulièrement avec Cristian Mungiu et Sergei Loznitsa. Le film est une plongée dans le passé au cœur d’un pays meurtri.

En voici un extrait, plus long, pour se plonger dans l'oeuvre :

Réalisatrice, productrice, scénariste et écrivaine, Nana Ekvtimishvili est née à Tbilissi en 1978.

En 1998, elle est diplômée en scénario de l’École nationale géorgienne de film et de télévision et de la faculté de philosophie de Tbilissi. Entre 2003 et 2008, elle étudie le scénario à l’université de cinéma de Potsdam-Babelsberg en Allemagne. Elle réalise des courts-métrages, dont Waiting for mom (2011), et un documentaire, Lost Mainland (2007). En 2012, elle co-fonde avec Simon Groß la société de production Polare Film, basée en Allemagne et en Géorgie. Elle réalise, toujours avec Simon Groß, son premier long-métrage, Eka & Natia, Chronique d’une jeunesse géorgienne (2013), suivi d’Une famille heureuse (2017).

Son premier roman, Le Verger de poires (en lice pour l’International Booker Prize en 2021), paraîtra cet automne :

Dans la Géorgie post-soviétique nouvellement indépendante, à la périphérie de Tbilissi, se trouve un pensionnat pour enfants en difficulté d’apprentissage, « l’école pour idiots », comme l’appellent les gens du coin. Abandonnés par leurs parents, les enfants y apprennent la violence et le rejet. À dix-huit ans, Lela est assez âgée pour partir, mais ne sachant où aller, elle reste et planifie son évasion et celle d’Irakli, un garçon du foyer. Lorsqu’un couple des États-Unis se propose d’adopter l’enfant, Lela décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner cette chance à Irakli.

Les rendez-vous :

Mardi 21 nov à 19h30 - Nouvel Odéon

Avant-première de Le Merle et la Mûre en présence d’Elene Naveriani, cinéaste, de Tamta Melashvili, auteure du livre, et de Nana Ekvtimishvili

Sam 25 nov à 16h30 - Librairie Polonaise

Rencontre avec Nana Ekvtimishvili

Jeu 23 nov à 20h30 - Christine Cinéma club

Projection de Eka & Natia, Chronique d’une jeunesse géorgienne suivie d’une rencontre avec Nana Ekvtimishvili animée par Charles Tesson

Lun 27 nov à 20h - Odéon - Théâtre de l’Europe

Débat de clôture : Emmanuel Carrère, Nana Ekvtimishvili, Nino Haratischwili

