La vodka ? “Dingue que des gens aient inventé un truc pareil

Autrefois musicien à succès grâce à un tube, Je t’aime comme la Russie, il a peu à peu plongé dans l'alcoolisme sévère et accompagné d'autres substances pour s'amuser : « Je m’appelle Marcin Kania, et je suis – sans doute – un assassin »... Il se retrouve un matin avec un visage meurtri, se dirigeant vers son groupe de soutien pour lutter contre la dépendance. Il était sobre depuis presque deux ans...

Le trou noir sur les événements de la veille, et la crainte que quelque chose de terrible se soit produit. Dans cet état de confusion, il découvre que son fils a disparu... Le roman de Jakub Zulczyk se distingue par ses personnages ambigus, l'atmosphère sombre du pays de Gombrowicz, et son protagoniste, un hédoniste victime de ses excès, et à présent confronté à la criminalité de l'ère post-communiste. Car oui, malgré les turbulences de sa vie, il a réussi à acquérir sept appartements, devenant ainsi une cible de convoitise…

Netflix en a tiré une série policière réalisée par Leszek Dawid et écrite par Kacper Wysocki.

En proie à des difficultés familiales et à une mémoire défaillante dues à ses problèmes d'addiction, une ancienne star du rock se lance à la recherche effrénée de son fils disparu.

C'est l'acteur Arkadiusz Jakubik qui interprète le personnage principal, Marcin Kania, accompagné de Dominika Bednarczyk-Krzyżanowska, Nel Kaczmarek, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Juliusz Chrząstowski, Agata Turkot, Marta Mazurek, ou encore Przemysław Bluszcz.

Né en 1983, Jakub Zulczyk est un auteur polyvalent qui s'est illustré en tant que romancier, scénariste et journaliste. Il a contribué à des magazines tels que Wprost, Elle et Playboy et a également exercé en tant qu'animateur de télévision.

