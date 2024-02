X-Men '97 : Marvel élève la nostalgie en étendard

Diffusée entre 1992 et 1997, la série d'animation X-Men a marqué le public grâce à ses qualités graphiques et scénaristiques. Ses 76 épisodes ont porté à l'écran quelques-unes des aventures les plus trépidantes de l'équipe, avec une indéniable maturité.

Presque trois décennies plus tard, Marvel et Disney tentent de réitérer l'exploit et de convaincre les fans avec X-Men'97 qui, dès sa bande-annonce, s'inscrit clairement dans les pas de son modèle. D'ailleurs, plusieurs acteurs et actrices reprennent leurs rôles dans cette suite directe.

Le scénario est signé par Beau DeMayo, qui s'est notamment illustré avec The Witcher : le cauchemar du Loup, sur Netflix. La série sera diffusée à partir du 20 mars sur Disney+, et une seconde saison est d'ores et déjà prévue.