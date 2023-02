Blood and Honey : Winnie l'Ourson et Porcinet, tueurs psychopathes

Les producteurs avertissent charitablement : « Ce n’est pas une histoire avant d’aller se coucher. » Assurément, personne n’aura envie de câliner les deux créatures… Et l’affiche de le confirmer : Winnie l’Ourson avec dans les paluches une masse ensanglantée, l’image n’est pas vraiment celle que l’on gardait à l’esprit. Et moins encore des récits dont nous régalait Jean Rochefort…

Internet, partenaire marketing

La communication autour de ce film à micro-budget a su jouer de tous les codes de la toile, sans jamais craindre le ridicule, le kitch ou le grotesque : toutes les bandes-annonces, trailers et autres extraits ont ainsi cumulé des millions de visionnages. Et ce, sans regard de l'indigence parfois revendiquée...

Vous en voulez encore ?

Puis, on a fini par rentrer dans le vif du sujet : parce que l’œuvre de A.A. Milne était désormais versée dans le domaine public, le monde de la Forêt des rêves bleus virerait dans une folie meurtrière, de violence et d’horreur. Paradoxe : s’il était bien un monde imaginaire où régnaient la paix et la douceur, c’était le monde de Tigrou, Winnie, Porcinet et les autres… Ah, y’a plus de respect…

(voix de dément) Nous serons amis pour toujours, n'est-ce pas ? – Winnie l'Ourson qui a méchamment vrillé

Et ces maudits Anglais de Jagged Edge Productions revendiquaient ouvertement le saccage de cet héritage patrimonial – avec professionnalisme cependant.

Winnie the Pooh: Blood and Honey, tourné en une dizaine de jours pour aller au plus vite, s’eqst offert une nouvelle, et certainement ultime présentation, digne des plus grands films du genre. De fait, la sortie prévue en avant-première au 14 février (il nous tarde…) s’accompagnera d’une diffusion en salles du 15 au 23 du même mois. Autrement dit, il n’y en aura résolument pas pour tout le monde, puisque seule une vingtaine de salles a accepté de diffuser le projet.

Deux peluches devenues sociopathes

Ce qui amusera le plus dans cette adaptation tient en réalité au biais scénaristique totalement macabre qui est pris. Christopher a grandi et fini par laisser tomber les potos de la Forêt des rêves bleus. Eh oui : l’insouciance de l’enfance a laissé place aux poussées d’hormones de l’adolescence. D’ailleurs, ce personnage humain porte le véritable prénom du fils de Milne : c’est pour lui que l’écrivain a imaginé ces histoires, en s’inspirant des peluches de son enfant.

Sauf que Winnie est inconsolable et il a poussé à Porcinet des défense de phacochère sous stéroides.

Le plus important, c'est que... Même si nous sommes séparés... Je serai toujours avec toi. – Winnie avant de torturer (sauvagement) Christopher

Sauf qu’au fil du temps, Winnie et Porcinet ont ruminé leur colère, ressassant cet abandon comme un mantra, au point de les changer en bêtes sauvages. « Après avoir goûté au sang, ils partent à la recherche d’une nouvelle source de nourriture », le miel étant devenu un peu fade en comparaison. « Il ne faudra pas longtemps avant que ne débute leur massacre sanglant. »

L'engouement délirant

Rhys Frake-Waterfield, le réalisateur, ne cache d’ailleurs pas que son film n’avait rien de la promenade de santé. Depuis quelques années, on le sait, Winnie compte parmi les personnages de fiction favoris des Britanniques. S’attaquer à cette légende revenait à prendre des risques – jusqu’aux menaces de mort, les gens sont fous.

L’exploitation, qui a déjà débuté au Mexique, a rapporté plus d’un million $ en l’espace d’une semaine – quatre fois le montant investi pour la production. Attention, donc, lors du prochain nettoyage de printemps, de ce que vous envisagez de faire de vos peluches… Allez, un dernier petit coup de patte dans le pot à miel ?