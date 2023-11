Etrange, très étrange Isaac Asimov...

Dans ce quatrième numéro, l'œuvre mise à l'honneur est La Dernière Question, une nouvelle de ses nouvelles favorites d'Isaac Asimov, tirée du recueil Le robot qui rêvait (trad. France-Marie Watkins-Roucayrol). Pour accompagner cette narration, des morceaux musicaux ont été soigneusement sélectionnés des albums "Oblivion Hymns", "Chasing after shadows... living with the ghosts" et "Maybe they will sing for us tomorrow", tous composés par Hammock.

L'auteur souhaite à son audience une bonne écoute...

Mais Patrick Baud est aussi auteur de plusieurs ouvrages, en bande dessinées (Editions Delcourt), réunies sous le titre Axolot. Collaborant avec plusieurs dessinateurs, il raconte des histoires étranges – que l'on peut aussi lire de nuit. Le sixième tome d’Axolot vient de sortir, à découvrir ici.

DOSSIER - Axolot : entrez dans un monde d'étranges étrangetés