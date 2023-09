Netflix : Le Prix Pulitzer 2015, Toute la lumière que nous ne pouvons voir, en novembre

Marie-Laure LeBlanc vit à Paris avec son père, serrurier au Muséum national d'histoire naturelle. Lorsque les nazis occupent Paris, ils fuient à Saint-Malo, emportant avec eux ce qu'ils croient être la Mer de Flammes, un précieux diamant que le musée espère garder hors de portée des envahisseurs.

Marie-Laure a perdu la vue à cause d'une cataracte congénitale à l'âge de six ans, mais son père construit des maquettes détaillées de leur quartier pour l'aider à se déplacer.

Werner Pfennig est lui un orphelin allemand qui grandit dans une petite ville minière. Il montre un talent extraordinaire pour réparer les radios, ce qui lui permet d'éviter de travailler dans les mines. Son talent est finalement reconnu par les nazis, et il est envoyé dans une école d'élite de la Hitlerjugend (Jeunesse hitlérienne) puis sur le front. Là, il est chargé de traquer les résistants qui utilisent les radios pour transmettre des informations.

Leurs chemins se croisent à Saint-Malo pendant l'occupation nazie, où les vies de Werner et Marie-Laure convergent...

C'est Mark Ruffalo qui interprète le rôle du principal serrurier du Muséum d’histoire naturelle de Paris, Daniel LeBlanc, quand le docteur House de la série du même nom qui interprète le rôle d'Étienne LeBlanc, un protagoniste singulier et retiré de la Première Guerre mondiale, affrontant les séquelles d'un stress post-traumatique. Une belle distribution complétée par l'Américaine Aria Mia Loberti dans le rôle Marie-Laure LeBlanc, l'Allemand Louis Hofmann dans celui de Werner Pfennig, Lars Eidinger ou encore Marion Bailey.

C'est Shawn Levy, notamment dans l'équipe de la série Stranger Thing, et Steven Knight, engagé dans la série Peaky Blinder, qui sont à la production.

Toute la lumière que nous ne pouvons voir est un roman écrit par Anthony Doerr, publié en 2014. Le livre remporte le Prix Pulitzer de la fiction l'année suivante, et devient un best-seller international.

Le roman explore des thèmes tels que la survie, la moralité en temps de guerre, la cécité (au sens propre et figuré) et le rôle de la technologie. Il interroge par ailleurs la place du destin dans nos vies, et la lumière que l'on peut trouver même dans les périodes les plus sombres.

Anthony Doerr est apprécié pour sa prose poétique et ses descriptions détaillées. Le livre est structuré avec des chapitres courts, alternant entre les perspectives de Marie-Laure et Werner, et joue sur différentes périodes de temps.

À LIRE - Le Book Club Mortel : Netflix adapte un roman d'horreur

L'Amércain né à Cleveland a publié en 2021 Cloud Cuckoo Land, devenu en français, La Cité des nuages et des oiseaux (trad. Marina Boraso), édité dans la collection Terres d'Amérique d'Albin Michel en 2022. Le roman est lauréat du Grand prix de littérature américaine 2022.

Crédits photo : Netflix