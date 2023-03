Tortues géniales ? Premières images pour Ninja Turtles: Teenage Years

Le comic créé en 1984 par Kevin Eastman et Peter Laird a fait beaucoup de chemin. Après une première série animée en 1987, les tortues mutantes sont arrivées sur la grande toile en 1990. En 2010, Paramount rachète les droits et deux films produits par Michael Bay sortent en 2014 et 2016. En quatre décennies, quatre séries et sept longs-métrages ont donné vie à ces icônes des arts martiaux.

Ninja Turtles : Teenage Years, en salles cet été, est produit par le comédien Seth Rogen, qui incarnera la voix du méchant Bepop. À ses côtés, Jackie Chan dans le rôle du rat Splinter, John Cena, le rappeur Post-Malone, Paul Rudd et Maya Rudolph. Avec un effet “coups de pinceaux”, le film traitera de l’adolescence de ses super-héros. Jeff Rowe (The Mitchells vs the Machines) s’est attelé à la co-réalisation, avec Kyler Spears.

Après des années passées loin du monde des humains, les frères Tortues entreprennent de gagner le cœur des New-Yorkais et d'être acceptés comme des adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Leur nouvelle amie April O'Neil les aide à s'attaquer à un mystérieux syndicat du crime mais ils se retrouvent dépassés par les événements lorsqu'une armée de mutants se déploie contre eux.

Crédits photo : Paramount Pictures