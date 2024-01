Saint-Elme : Lehman et Peeters signent la fin de leur folle saga 

La maison BD vient de diffuser une capsule intense, reprenant les grandes trames des différents tomes parus. De quoi se remettre dans l’ambiance avant d’attaquer l’ultime volume.

EXTRAIT - Saint-Elme, tome 5 : derniers mots avant apocalyptique

Les fausses déclarations de Stan, faites au cimetière, entraînent une réaction en chaîne de révélations et de conflits. Gregor commence à examiner de plus près le rôle de Félix Morba dans les événements tragiques de la ferme, particulièrement cette nuit fatidique. Pendant ce temps, le Derviche, troublé par les dernières paroles de Kémi et pressentant un désastre imminent, se prépare à affronter ce qui s'annonce.

Dans l'atmosphère chargée et tendue de l'auberge de la Vache Brûlée, un moment surnaturel se produit lorsque le fantôme d'Hélène Mertens apparait pour se confier à Franck. La nuit enveloppe Saint-Elme, marquant l'heure où les conflits et les tensions accumulées doivent enfin trouver leur résolution.

Dans le dénouement explosif de la saga créée par Lehman et Peeters, Gregor Mazur et ses acolytes parviennent à retrouver Katyé, la seule survivante du terrible massacre survenu à la ferme. Cette découverte déclenche une série d'événements dramatiques et inattendus.

Au fait... cinq pièces... c'est une... pentalogie : simple, il suffisait de penser au Pentagone...