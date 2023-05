Le langage SMS pour se faciliter la vie a-t-il un prix ?

C'est en fouillant les vieux cartons des parents que les « jeunes » peuvent comprendre pourquoi le « langage SMS » existe. Entre « moi » et « mwa », « bonjour » et « bjr » ou encore « pourquoi » et « pk », ces abréviations étaient là pour faciliter la vie, écrire plus rapidement et éviter de cliquer sur des dizaines de touches pour chaque message.

Les raccourcis de la période avant smartphone ont déteint sur le monde d'aujourd'hui, malgré le fait qu'ils ne sont plus utiles technologiquement parlant.

Si on considère que c'est une langue à part entière, en réalité parler la langue SMS est impossible. C'est seulement un système d'écriture pour avoir une meilleure maniabilité de l'orthographe pour tout faire rapidement sans perdre de temps.

EXTRAIT - Les mots sont apatrides

L’habitude de ces contractions de mots a-t-elle réellement porté préjudice aux jeunes ? Les parents et professeurs ont-ils raison ? Les SMS ont-ils influencé l’orthographe des collégiens, ou l’inverse ? Dans tous les cas, il n’y a pas besoin d’écrire quoi que ce soit pour découvrir la vérité.

