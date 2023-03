La Chambre des merveilles, d'après le best seller de Julien Sandrel

Carey Mulligan et Zoe Kazan incarnent Megan Twohey et Jodi Kantor dans She Said, film adapté du livre homonyme des deux journalistes du New York Times. Paru en 2020 aux éditions Alisio dans une traduction de Danielle Lafarge, l'ouvrage propose des faits adaptés pour l'écran par Rebecca Lenkiewicz.