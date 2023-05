Guide pratique pour parler avec les elfes...

Si vous avez rêvé un jour de poser les pieds sur le sol de la Lothlórien, vous êtes tombé au bon endroit. La langue elfique a été inventée pour un des plus grands succès littéraires du monde - Le Seigneur des anneaux. Son nom vient du mot elfe qui a, lui, un nombre incalculable de définitions et l'une d'elles est "idiot" : de quoi briser le mythe de la splendide et intelligente créature.

C'est grâce à l'auteur J.R.R Tolkien, le créateur de cette langue, que les elfes deviennent ce fantasme : des êtres « grands, sveltes et beaux, éternellement jeunes et vivant dans les forêts et au bord des fleuves ».

EXTRAIT - Les mots sont apatrides

Inspiré de plusieurs dialectes, l'Elfique est devenu tellement populaire, surtout auprès des fans du monde féérique de Tolkien, que l'apprendre n'est plus une idée si folle que ça. Si un vieux barbu pointe le bout de son nez devant votre porte, vous pouvez toujours lui demander quelques conseils...

Crédits photo : Linguisticae