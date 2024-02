Smooth Talk : quand Joyce Chopra adapte Joyce Carol Oates

Grand Prix du Jury au Festival de Sundance 1986, Smooth Talk était le premier long-métrage de Joyce Chopra, sur un scénario de Tom Cole, d'après la nouvelle Where Are You Going, Where Have You Been ? de Joyce Carol Oates.

Au casting du film, Laura Dern (Sailor et Lula) et Treat Williams (Hair), mais aussi Mary Kay Place, Margaret Welsh ou encore Levon Helm, d'habitude derrière la batterie de The Band... Le film sera disponible en Blu-Ray le 5 mars 2024.