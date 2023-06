Le Canada vu par de grands photographes

S’étendant de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique, le Canada est un pays gigantesque. Certes, il comprend presque moitié moins de kilomètres carrés que la Russie (17 098 246 km2), mais il n’en est pas moins impressionnant par sa taille et par la variété des paysages qui le composent. Avec une densité de 3,5 habitants au kilomètre carré, lorsque vous sortez des grandes villes, vous pouvez très rapidement être à peu près sûr de ne rencontrer personne. Quand on cherche la tranquillité au milieu de la nature, c’est un avantage considérable.

Du fleuve Saint-Laurent à la baie d'Hudson, en passant par les grandes prairies canadiennes et les montagnes Rocheuses, le Canada offre une variété de paysages à même de séduire le photographe amateur comme le professionnel. C'est certainement ce qui permet d'offrir au grand public un grand nombre de titres d'ouvrages photographiques dédiés au Canada. C'est aussi une terre qui attire une forte immigration, car l'espérance d'y réussir plus facilement et plus rapidement qu'ailleurs y est fortement attachée.

Québec : Un parcours photographique au cœur de cette province unique du Canada

Signé Mathieu Dupuis, cet ouvrage publié en 2018 (272 pages, National Geographic, 25,26 €) nous transporte comme par magie dans la province canadienne qui est particulière chère au cœur des Français : le Québec. On passe ainsi, d’une page à l’autre, d’une ville cosmopolite à des campagnes typiques, mais aussi à des contrées beaucoup plus sauvages. N’oublions pas d’ailleurs que le Canada possède quelques forteresses assez anciennes, comme celles du Vieux-Québec, datant du XVIIème siècle, une époque où la France avait toute sa place de ce côté de l’Atlantique.

C’est en effet un certain Samuel de Champlain qui fonda la ville de Québec au début du XVIème siècle, et notamment le château Saint-Louis (en hommage à Louis XIII), aujourd’hui disparu, victime d’un incendie en 1834. Dans la vieille ville, demeurent des habitations datant du XVIIème et du XVIIIème siècles, même si la plupart des éléments architecturaux sont plutôt liés au XIXème siècle.

Canada de Darwin Wiggett (127 pages, 1997)

Beaucoup plus ancien, l’ouvrage de Darwin Wiggett est cependant remarquable en tout point. Cet artiste photographe originaire de l’Alberta a parcouru 10 000 kilomètres à travers le Canada pour en tirer la substantifique moelle. Le résultat est stupéfiant. Si d’autres ouvrages consacrés au Canada donnent particulièrement envie de voyage, celui-ci rend compte d’une connaissance profonde du pays et de sa diversité. Au moyen de ses paroles et de ses illustrations, Wigget dépeint la profondeur saisissante des paysages.

Entre les eaux évanescentes de la Rushing River qui dévalent les degrés du Bouclier canadien et les murailles d'arbres couvertes de neige du parc provincial de Manning, en Colombie-Britannique, ce livre fusionne de manière unique la couleur, la lumière et le sens. Darwin guide ses lecteurs à travers des endroits extraordinaires qui restent inconnus des Canadiens.

Il nous fait découvrir la poche aride de l'Okanagan qui renait à la vie après une pluie printanière, les grandes dunes de la Saskatchewan qui ondulent jusqu'à l'horizon, et la phénoménale puissance des chutes d'Alexandre, dans les Territoires du Nord-Ouest. Tous ces endroits sont situés à quelques minutes de marche d'une route passante, ce qui permet aux randonneurs du week-end de les admirer facilement. Selon l'auteur, ce livre est composé d'échantillons ou d'amuse-gueules qui ont un double objectif : vous mettre l'eau à la bouche et vous encourager à explorer cette immense terre par vous-même.

Canada de Karl-Heinz Raach et Bernhard Mogge (504 pages, 2019, 54,78 €)

Karl-Heinz Raach est un expert en photographie de voyage et son travail a été présenté dans plusieurs magazines et livres illustrés bien connus. Lui et son épouse exploitent Foto-Edition-Raach, situé à Fribourg. Bernhard Mogge a une formation en journalisme, ayant travaillé à la radio et dans la presse écrite pendant une longue période. Il travaille maintenant comme écrivain, correcteur et éditeur pour une gamme d'éditeurs, de magazines et d'agences, avec un intérêt particulier pour les sujets de voyage centrés sur l'Amérique du Nord, la Scandinavie, l'Italie, Israël et le Pacifique Sud.

Le Canada partage une frontière avec les États-Unis au sud et s'étend jusqu'au cercle polaire arctique au nord, offrant ainsi une grande variété de paysages allant de vastes forêts au sud à des régions de glace et de roche au-delà de la limite des arbres arctiques. Ce livre contient plus de 500 images qui présentent les différents aspects de la nature sauvage du Canada, notamment le parc national de Banff dans les montagnes Rocheuses, célèbre pour ses nombreux lacs, ainsi que les chutes du Niagara à la frontière avec les États-Unis. Les grandes villes comme Toronto, Vancouver sur la côte ouest, les villes francophones de Montréal et Québec, ainsi que la capitale, Ottawa, sont également incluses.

