Le Canada : voyage à travers des livres beaux et pratiques

Grands espaces préservés, étendues d’eau à perte de vue, montagnes enneigées et forêts de pin sans fin : voilà bien l’image de carte postale que l’on se fait du Canada. Il ne faudrait tout de même pas oublier, au passage, qu’on y retrouve de grandes métropoles, comme Toronto (près de trois millions d’habitants), Montréal, bien sûr (avec plus de quatre millions d’habitants), Calgary, Ottawa et Vancouver.

Canada (240 pages, 41 €), de Jill Mc Knignt

Ce livre grand format (33cm x 28cm) vous fera découvrir les différentes facettes de ce territoire immense qu’est le Canada, avec un pays qui a la particularité, comme les États-Unis, d’aller « de la mer à la mer ». Cette formule, tiré du livre des Psaumes de la Bible, est même devenue la devise de cet état (A mari usque ad mare). Cet ouvrage se propose de vous dévoiler les beautés des plaines, mais aussi des Monts Appalaches, des grands lacs, ou encore, bien sûr, le visage des villes modernes hérissées de buildings lumineux et vitrés.

Si, après avoir parcouru ce livre, vous souhaitez vous rendre directement au Canada, sachez qu'il vous faudra une autorisation de voyage électronique. C'est un document qui est demandé pour les étrangers qui arrivent en avions et qui n'ont pas besoin de visa.

Le Québec - 50 itinéraires de rêve (205 pages, 28,99 €)

Votre préférence va peut-être au Québec ? Ce qui est bien compréhensible puisque, dans ce cadre, la barrière de la langue s'efface. C'est aussi ce qui contribue à rendre cette destination aussi attrayante aux yeux des Français. Les éditions Ulysse ont publié ce guide en 2016 qui rassemble des idées de parcours dans la célèbre province canadienne. On peut admirer des payages à couper le souffle, avec des variations de lumière, d'une saison à l'autre, qui sont particulièrement remarquables.

Richement illustré, cet ouvrage se veut être un avant-goût du voyage. Que ce soit à pied, en bateau ou à vélo, ce guide est une invitation à suivre le fleuve Saint-Laurent, à arpenter le chemin des Patriotes, à visiter Sherbrooke, ou encore à découvrir la myriade de petits villages bucolique de cette région.

S’installer à Montréal (180 pages, 19,80 €)

Après votre visite, immanquablement, vous émettrez le souhait de vouloir rester sur les lieux. Et l’on vous comprend. On estime à près de 150 000 le nombre de Français actuellement installés au Canada, et plus particulièrement au Québec. C’est la sixième destination, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Suisse. Les éditions Heliopoles ont sorti en mars 2021 la cinquième édition de S’installer à Montréal, un petit guide qui a toujours du succès. Ces 180 pages recèlent d’astuces et d’informations pour ne rien manquer afin d’organiser au mieux le grand départ.

L’auteur Philippe Renault, journaliste et photographe, est passionné par le Québec. Habitant à Montréal depuis 2006, il a déjà signé de nombreux ouvrages autour du Canada. Il nous fait découvrir toute la richesse de la ville de Montréal, avec des festivals variés et une ambiance estivale très singulière, bien loin de l’image que l’on peut en avoir comme une terre toujours froide et enneigée.

