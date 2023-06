À moins de 100 000 briques, t'as plus rien...

Pour relever le défi, il fallait replonger en enfance, le temps d’une séquence de Lego totalement insolite : construction à l’aveugle, d’un projet collaboratif de 8 m2. Le principe était simple : d’abord, Stéphane Dely, « un frappadingue passionné de Lego », avait ouvert le bal.

Lego et les couleurs

En construisant un duorama reproduisant l’intégralité du démoniaque parc d’Arthur de Pins, il avait frappé très fort. Président de l’association Fanabrique, la plus importante consacrée aux petites pièces qui s’emboîtent, il avait déjà enchanté un auteur de BD, sceptique de prime abord.

Il faut reconnaître que son travail sur l’Empire State Building, sur plus de 1 min 30 s de hauteur avait fait sensation. Et qu’un de ses duoramas, présent à Angoulême, acheva de forcer le respect.

Entre 100.000 et 150.000 briques...

Et puis, avec l’aide de Nathalie Choquet en cocommissaire de l’exposition, la reproduction s’est doublée d’une activité plus ludique encore. 550 petits carrés en plastique, sur lesquels installer des briques de formes et couleurs différentes, proposées aux visiteurs de ce 27e Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens. Soit, en effet, quelque 100 à 150.000 pièces à agencer...

Chacune et chacun recevait une fiche, avec une liste de pièces à collecter dans les différents bacs, remplis de Lego. Puis, en suivant les consignes méticuleusement, on place les briques, jusqu’à la dernière. Le sentiment qui en ressort est étrangement mitigé : « Chaque carré apporte une pierre à l’édifice — si je peux dire. Mais de prime abord, ce que l’on a réalisé ne ressemble effectivement à rien », reconnaît Stéphane Dely auprès de ActuaLitté.

Oui, là, très clairement, on comprend que... l'on est peu de choses...

« Cependant, c’est ludique, tout le monde s’entraide, se parle : on rigole, on s’agace gentiment, mais les participants restent très concentrés. » ActuaLitté en atteste, pour avoir pris quelque vingt-cinq minutes à réaliser ce morceau d’un ensemble : on rigole bien, loin des modes d’emploi de construction traditionnelle.

Démarrée ce 3 juin, elle posait un premier défi : être achevée le lendemain. Si l’entame fut poussive, plus de la moitiée était complétée ce 4 juin à 13 h, et à 16 h 30, sort une photo triomphante, avec l’auteur, au centre, ravi.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - 27es Rendez-vous de la BD d'Amiens : 2023