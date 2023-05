Le marché des changes : des livres pour mieux comprendre

Le marché des changes est un marché financier où les devises sont échangées les unes contre les autres. Les échanges de devises ont lieu entre les banques, les institutions financières, les gouvernements, les entreprises et les particuliers. Le marché des changes est le marché le plus liquide au monde, avec des échanges qui peuvent atteindre plusieurs milliards de dollars par jour. En effet, le marché des changes est crucial pour les entreprises internationales qui ont besoin d'échanger des devises pour réaliser des transactions commerciales avec d'autres pays.

Quand on cherche des livres sur le marché des changes, on se rend compte qu’ils sont particulièrement nombreux et variés. Certains sont destinés aux débutants et expliquent les bases du marché des changes, tandis que d'autres sont plus avancés et traitent de sujets plus complexes tels que les stratégies de trading et les analyses techniques. On entre alors dans l’univers complexe de ce qu’on appelle, dans le monde anglo-saxon, le Forex (pour Foreign exchange market, parfois abrégé en FX), avec le Trading Forex. Les livres sur le marché des changes peuvent être utiles aux investisseurs qui cherchent à comprendre le fonctionnement du marché et à développer leurs compétences de trading.

Forex for Beginners d'Anna Coulling

Un des livres les plus populaires sur le marché des changes est Forex for Beginners d'Anna Coulling. Ce livre est destiné aux débutants et explique les bases du marché des changes, notamment la terminologie, les paires de devises et les différents types d'ordres. Ce livre est également accompagné de graphiques et d'illustrations pour aider les lecteurs à comprendre les concepts clés. Cependant, pour l’instant, cet ouvrage n’est accessible qu’en anglais.

Marché des changes, Patrice Fontaine (Pearson, 208 pages, 2013, 12.50 €)

Pour mieux comprendre dans quel univers on met les pieds, quand on parle du marché des changes, rien ne vaut la lecture de l’ouvrage de Patrice Fontaine. La seconde édition de ce livre permet de se familiariser avec cette partie très importante de la finance internationale. Au départ destiné aux étudiants, ce livre détaille cependant tous les outils qui existent pour intervenir sur le marché spécifique des changes. Que ce soit les contrats de change à terme, ou les options sur devises, l’auteur présente chaque possibilité de façon précise et claire.

Une initiation est également proposée concernant les différentes techniques que mettent en œuvre les intervenants sur le marché des devises pour tenter de prévoir l’évolution des cours. Docteur HEC et agrégé des facultés en sciences de gestion, Patrice Fontaine est un expert dans le domaine du marché des changes. Intervenant à l’université de Grenoble, il accompagne aussi des entreprises et des institutions financières par des formations et des conseils.

L’investisseur intelligent, Benjamin Graham (2018, 39.90 €)

Un autre livre populaire sur le marché des changes est L’investisseur intelligent de Benjamin Graham. Bien que ce livre ne traite pas spécifiquement du marché des changes, il offre des conseils pratiques sur l'investissement en général. Ce livre est considéré comme un classique de l'investissement et a inspiré de nombreux investisseurs célèbres, tels que Warren Buffett. Dans cette traduction française, c’est avec une préface signé par Buffett que le texte est publié.

Si l’ouvrage est assez cher, il n’en demeure pas moins incontournable quand on souhaite intervenir sur des marchés risqués. Benjamin Graham est souvent présenté comme l’un des plus grands financiers du XXème siècle, et bénéficier de ses conseils est une chance inestimable. Publié pour la première fois en 1949, cet ouvrage continue d’incarner la bible de tout investisseur.

Pour permettre à ce livre de garder toute son actualité, il est associé à des remarques de Jason Zweig, lui-même journaliste financier. Quant à la traduction, elle est le fruit du travail de Didier Coutton, professeur de finance et consultant.

Dans sa préface, Warren Buffet rappelle tout ce qu’il doit à Benjamin Graham qu’on considère souvent comme à l’origine du mouvement de l’investissement dans la valeur. Il s’agit, dans cette perspective stratégique, d’investir dans des actions décotées au regard de leur valeur intrinsèque. On part alors du principe que si le prix du marché ne correspond pas momentanément à celle de l’entreprise, viendra un moment où, sur du long terme, la qualité de l’entreprise sera reconnue.

Crédits illustration Pexels CC 0