Lire des livres à l'œil : une machine portative inventée en 1920

Le Kindle de Jeff Bezos aura bientôt 20 ans, mais l’invention de l’officier Bradley A. Fiske (1854-1942) a plus d’un siècle. Cet officier de la marine américaine fut classé parmi « les plus remarquables inventeurs navals de tous les temps ». Et on le comprend à mieux observer son lecteur de livres portable — l’un des nombreux outils miniaturisés qu’il aura conçus.

Parvenu au grade de contre-amiral, Fisk fut donc un serial-inventeur, dont nombre des productions concernaient l’art de la guerre. En 1922, c’est un tout autre type de machine qu’il dévoile : The Reading Machine.

Cet objet mesure 15 cm de hauteur et 5 cm de large : entièrement en métal il fonctionnait à avec des ouvrages que son concepteur avait miniaturisés lui-même. Les ouvrages étaient transformés en documents de 15 x 2 cm, grâce à une technique de photo gravure.

Le roman qui servit de cobaye fut Innocent Abroad de Mark Twain (soit 93.000 mots), découpé en 13 cartes.

Le texte devenait totalement illisible à l’œil nu, mais la loupe intégrée grossissait les lignes : il suffisait ensuite de déplacer le document pour avancer dans le récit. Un outil en somme très simple et léger, pour emporter des ouvrages avec soi. Un œil pour lire et un cache pour l'autre, de sorte à rendre l'utilisation plus commode.

Fiske était, légitimement, convaincu d’avoir révolutionné l’industrie de l’édition — y compris pour les médias et la presse. Avec son système, les coûts d’impression, d’expédition et de stockage seraient considérablement réduits. D’ailleurs, ce système devenait préférable à celui de bobines que Fiske avait envisagées dans un premier temps.

Entre 1920 et 1935, l’homme déposa 11 brevets pour sécuriser son invention, dont il avait réalisé quelques prototypes. Le musée de Rosenbach en possède d’ailleurs un…

Comble : l’inventeur, outre les facilités les distributions, avait imaginé que l'appareil et les cartes faciliteraient l’accès à la lecture, tant pour des œuvres pédagogiques ou éducatives, que pour de la fiction. Et ce, quel que soit le niveau de revenus des foyers.

Crédits photo : Rosenbach Museum