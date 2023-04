Quand il s'agit de sculpter des livres, les bibliothécaires ont du talent

Avant de désigner un lecteur ebook, le terme de liseuse désignait un pupitre où poser son ouvrage, destiné à rendre l’activité de la lecture plus confortable. Ah, le confort de lecture… Depuis la création de ce meuble, les fantaisies les plus étranges ont vu le jour, comme l'objet breveté par The Holloway Co, vers la fin du XIXe siècle.