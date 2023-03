Mettre le nez dans les collections de la BnF liées au parfum

Le Fonds de Dotation Per Fumum [À travers la fumée], créé en 2019 par Francis Kurkdjian, est né de sa volonté de pérenniser et structurer les nombreuses actions de soutien en lien avec le parfum menées à titre personnel depuis près de 20 ans.

Le financement de ces recherches servira à recenser, parmi les 40 millions de documents de la BnF, les collections sur l’olfaction et la parfumerie du début du XXe siècle à aujourd’hui.

Cette première bourse a été décernée à Amaury Bernard, docteur en histoire contemporaine, qui est accueilli pendant un an à compter de la mi-mars 2023 pour explorer les fonds de sept départements de la Bibliothèque (Philosophie, histoire, sciences de l’homme ; Manuscrits ; Estampes et photographie, Sciences et techniques ; Littérature et art ; Son, vidéo, multimédia ; Droit, économie, politique).

La BnF contribue largement à l’effort de recherche indispensable à la compréhension de notre culture et de notre temps. Grâce au Fonds de Dotation Per Fumum, un riche corpus inédit sera mis à jour, porteur de nouvelles découvertes sur le patrimoine olfactif. - Laurence Engel, présidente de la BnF Le fonds d’archives de la BnF a toujours été pour moi une grande source d’inspiration en tant que compositeur de parfum. Avec le financement de ce projet de recherche, je suis heureux que le Fonds de Dotation Per Fumum contribue à la révélation d’un pan majeur de l’histoire du parfum et de la parfumerie. - Francis Kurkdjian, président du Fonds de Dotation Per Fumum.

Le travail du chercheur ou de la chercheuse consistera à se plonger dans les manuscrits, photographies, revues, journaux, estampes, objets et vidéos de la BnF afin d’identifier, cataloguer et indexer l’ensemble des documents liés au parfum depuis 1900.

Ce premier résultat permettra de voyager plus aisément dans l’univers de la parfumerie au sein des collections de la BnF.

Ce fonds a pour missions de garantir la préservation et la mise en valeur du patrimoine olfactif matériel et immatériel français ; le soutien et la promotion de la création artistique contemporaine en lien avec le parfum ; l’organisation et le soutien, par tous les moyens, à la recherche scientifique liée au parfum et à l’odorat ; l’organisation et le soutien d’actions éducatives et sociales en lien avec le parfum, au bénéfice notamment de publics fragilisés ou peu exposés.

Le jury de la bourse sera composé de Frédéric Manfrin (chef du service Histoire, philosophie, sciences de l’homme, BnF), Gennaro Toscano (conseiller scientifique auprès de la directrice des collections pour le musée, la recherche et la valorisation des collections, BnF), Olivier Jacquot (responsable de la coordination de la recherche, BnF), Stéphanie Prinet Morou (déléguée générale du Fonds de Dotation Per Fumum) et Eugénie Briot (Perfumery School Program Manager, Givaudan, et membre du Conseil d’administration du Fonds de Dotation Per Fumum).

Crédits photo : Affiche La rose Jacqueminot de Coty, illustration de Leonetto Cappiello, 1901 © BnF, Estampes et photographie