Les archives de la chanteuse Barbara à la BnF

Ce don exceptionnel est constitué de dossiers de travail, manuscrits, partitions annotées, correspondances, affiches, programmes et photographies, qui portent autant sur la création des chansons et l’élaboration des spectacles que sur les engagements et la vie quotidienne de Barbara.

En rejoignant des manuscrits de Georges Brassens, Juliette Gréco, Léo Ferré, Boris Vian ou Jacques Brel, les archives de Barbara viennent enrichir les collections du département de la Musique consacrées à la chanson française.

Au terme d’une carrière qui l’a conduite de Bruxelles à Paris en passant par Göttingen, Monique Serf (1930-1997), plus connue sous le nom de scène Barbara qu’elle s’était choisie en référence à sa grand-mère, est devenue l’une des figures de proue de la chanson française de la seconde moitié du XXe siècle.

Interprète à ses débuts, Barbara se met rapidement à la composition et à l’écriture de textes qui sont depuis entrés dans le panthéon de la chanson française : Dis, quand reviendras-tu, Göttingen, Le mal de vivre, Au bois de Saint-Amand, Mon enfance ou encore Ma plus belle histoire d’amour, autant de monuments dont les brouillons, esquisses, versions imprimées annotées des partitions seront bientôt à la disposition des lectrices et lecteurs de la BnF qui pourront ainsi en étudier la genèse.

L’importante collection de programmes qui accompagne ce fonds d’archives met en lumière la vitalité du parcours de Barbara qui, des années 1960 jusqu’à la veille de sa mort, se produit sur les plus grandes scènes nationales et internationales.

La poésie de ses chansons, l’énergie mêlée de fragilité avec lesquelles elle les interprète lui valent la reconnaissance du public comme des institutions (Grand prix du disque de l’Académie Charles-Cros en 1965, Grand Prix national de la chanson en 1982, nomination au grade de chevalier de la Légion d’honneur en 1988).

Outre la chanson, Barbara se tourne vers d’autres formes d’expression artistique parmi lesquelles le spectacle musical. Lily Passion qui narre les relations entre une chanteuse (incarnée par Barbara) et un assassin (rôle joué par Gérard Depardieu), occupe ainsi une part importante de sa vie créatrice durant les années 1980, comme en témoignent les très nombreuses esquisses et les dossiers de travail que contient ce don.

De même, les documents relatifs à Franz (de et avec Jacques Brel) ou à son enregistrement des Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, démontrent le vif intérêt qu’elle portait au cinéma et à la littérature.

Toutefois, ce fonds nous rappelle que Barbara n’était pas uniquement une immense autrice-compositrice-interprète : bien qu’elle se soit appliquée durant toute sa vie à ne pas en faire l’étalage, elle s’est également distinguée par son engagement envers des causes qui lui étaient chères tel que les prisonniers ou les malades du SIDA.

Enfin, un important ensemble de photographies (près de 200) illustrant tant sa vie sur scène que sa vie intime à Précy-sur-Marne complète cet admirable fonds patiemment rassemblé et collecté par l’association Barbara Perlimpinpin, qu’elle a offert à la BnF.

Crédits photo : Domaine public