Le livre audio, une solution quand on ne peut plus lire ?

Le livre audio peut apparaître comme la solution aux problèmes rencontrés face à la lecture pour bon nombre de personnes âgées. Quand on passe la plupart de son temps isolé au sein d’une pièce fermée, il faut absolument pouvoir ouvrir des portes vers des mondes d’évasion. Si la télévision est plébiscitée par les personnes âgées, on reproche aussi à cette activité son caractère excessivement passif. On n’oublie d’ailleurs souvent que les personnes qui dans notre société passent le plus de temps devant les écrans ne sont pas les jeunes…mais les personnes âgées (avec une moyenne de 7h30 selon plusieurs études en la matière).

Ainsi, le livre audio, dont l’usage et l’accès ne cesse de se démocratiser, peut apparaître comme la solution pour garder un pied dans la lecture, tout en évitant d’être inscrit dans une activité totalement passive. Cependant, l’ouïe est un sens dont l’acuité s’amenuise aussi au cours du temps. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Dès cinquante ans, on note le début d’une baisse : on entre dans la presbyacousie, soit la perte auditive liée immédiatement à l’âge.

Quand on passe le seuil des 60 ans, on considère que 30 % des personnes sont sujets à une baisse significative de l’audition, avec pour conséquence dans certains cas de connaître des problèmes très importants et nécessitant une prise en charge spécifique, avec, par exemple, un appareillage. Si vous êtes préoccupé par votre audition, la première chose à faire est de déterminer si vous souffrez effectivement d'une perte auditive en réalisant un test auditif en ligne, comme celui proposé sur www.phonak.com/fr/fr/test-auditif-en-ligne.html. Ce type de test vous permettra non seulement de vérifier si votre audition s'est réellement dégradée ou s'il s'agit simplement d'une impression, mais aussi de suivre l'évolution de la qualité de votre audition dans le temps, en effectuant le test à intervalles réguliers.

Si les résultats d'un test auditif en ligne indiquent qu'il y a bel et bien un souci, il vous faudra alors consulter un professionnel de la santé auditive.Votre médecin pourra vous aider si le problème est dû à une infection ou à un bouchon de cérumen, en vous prescrivant des médicaments ou en effectuant un nettoyage de l'oreille au moyen d'un lavement.Toutefois, si vos troubles auditifs ne relèvent pas d'une cause facile à traiter, vous devrez consulter un spécialiste de l'audition.

Une fois quatre-vingt ans dépassés, une personne sur deux connaît une déficience auditive, avec de très fortes disparités selon les individus. Cependant, avec l’évolution actuelle des appareillages proposés sur le marché, le livre audio peut rester la solution d’accès à la lecture à privilégier quand la vue ne permet plus de lire pendant des heures sans grande fatigue. A condition de s'équiper, puisqu'actuellement seul un tiers des 6 millions de personnes malentendantes est appareillé.

Plusieurs plateformes importantes se partagent aujourd’hui le marché, avec des offres d’abonnement qui permettent d’avoir un à plusieurs titres par mois (souvent pour un peu moins de 10 € par mois). Les supports sont variés, et l’on peut, dans certains cas, avoir accès à un format physique et non pas seulement numérique. Cependant, sur Audible (propriété d’Amazon) et Lizzie (Groupe Editis), c’est souvent le choix unique vers un support numérique. En revanche, du côté de l’acteur historique Frémeaux & Associés et souvent chez Audiolib (co-entreprise partagée entre Hachette Livre et Albin Michel), on peut faire le choix d’un support physique.

La pratique de l’écoute de livres peut étonner quand on y est peu habitué, mais on s’y fait rapidement. L’intérêt est identique, sublimé souvent par le talent du comédien ou de la comédienne qui lit l’œuvre. On se retrouve alors dans la place appréciable des personnes qui, par le passé, faisaient partie de la haute société et pouvaient faire appel à des lecteurs chargés de leur lire des livres de leur choix. Un plaisir que l’on peut goûter aujourd’hui pour un prix somme toute assez modique au regard de la prestation offerte.

