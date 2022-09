Livres audio : une offre qui s’étoffe face à la croissance du marché

L’année 2021 a été un bon cru pour l’édition en général, mais aussi pour les livres audio en particulier, avec plus de 800 000 nouveaux audiolecteurs, selon des chiffres dévoilés en mai dernier par Valérie Lévy-Soussan, présidente de la commission du livre audio du Syndicat national de l’édition (SNE). Il y aurait en France près de 10 millions d’audiolecteurs, qui utilisent majoritairement leur téléphone portable pour procéder à l’écoute, même si le CD reste en usage.

Avec le lancement de l’opération « Lire, ça s’écoute » durant tout le mois de mai 2022, une initiative de la Commission du Livre Audio du Syndicat National de l'Édition, la filière cherche à augmenter la visibilité de ce format qui vient compléter le livre physique, poche ou grand format, ainsi que la déclinaison numérique. Le lecteur n’a plus qu’à choisir.

Les grands titres font à présent toujours l’objet d’une déclinaison au format audio. Cependant, cela représente un coût important, et les ventes ne sont pas toujours suffisantes pour que l’opération soit rentable. Quand un best-seller se vend bien au format audio, on est souvent autour de 3000 à 5000 exemplaires, rien à voir avec les ventes physiques.

Pour accéder aux livres audio, plusieurs plateformes se disputent le marché. Le site Audible (propriété d’Amazon) est loin devant en France, avec plus des deux tiers du marché. Si la plateforme qui intervient aussi dans la création de livres audio, possède un catalogue riche de 600 000 titres, il n’y en a pour l’instant encore « que », si l’on peut dire, 15 000 en français. Les livres peuvent être téléchargés sur iPhone et iPad ou tablettes et smartphones évoluant sous Android.

Une offre d’essai d’un mois est proposée actuellement. Elle vous permet de télécharger votre tout premier livre audio gratuitement. Ensuite, il faudra compter 9,95 € par mois, sans engagement cependant. Pour ce tarif, vous aurez le droit de télécharger un livre par mois, ce qui correspond à une économie importante au regard du prix unitaire des livres audio récemment publiés.

Autre grand acteur du secteur, Audiolib, qui est une co-entreprise partagée entre Hachette Livre et Albin Michel. Le catalogue est plus restreint, puisqu’on retrouve autour de 500 titres, mais les best-sellers sont souvent bien représentés. On a accès à un CD qui peut être au format MP3. Les lectures sont faites par des comédiens professionnels, et parfois par les auteurs eux-mêmes.

Acteur historique du marché, le label indépendant français Frémeaux & Associés, fondé en 1991, propose une collection plus patrimoniale et de grande qualité. On y découvre des enregistrements historiques impossibles à trouver ailleurs. Avec une collaboration de longue date menée avec les musées, l’INA et Radio France, on peut accéder à Notre-Dame de Paris lue par André Dussolier, ou bien le Discours de la méthode par Jacques Bonnaffé. Les sciences humaines sont également très bien représentées avec des cours de philosophie (Michel Onfray, Luc Ferry…) ou d’histoire (Bruno Dumézil, Claude Gauvard, Alain Viala…).

Du côté d’Editis, on a décidé aussi de se lancer dans la bataille, avec la marque Lizzie, fondée en 2018, qui propose des titres du groupe en version audio. Une offre d’abonnement à 9,99 € est aussi disponible qui donne accès à un titre par mois parmi les 600 œuvres disponibles, avec un report maximal qui peut aller jusqu’à trois crédits de lecture.

Chez Gallimard, c’est Écoutez lire, la marque sous laquelle se retrouvent les titres du groupe. Avec plus de 500 œuvres disponibles, on peut choisir entre Le Deuxième sexe lu par Marie-Sophie Ferdane, Mort à crédit lu par Denis Podalydès, ou encore la Correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès lue par Isabelle Adjani et Lambert Wilson. Autant dire qu’il y a matière à se faire plaisir. La majorité des titres est vendue dans une fourchette d’une quinzaine à une vingtaine d’euros.

D’autres structures proposent aussi leurs livres audio, comme les éditions des femmes, avec un catalogue riche d’œuvres originales. On peut aussi citer un éditeur historique spécialisé dans ce format, Le livre qui parle, présent depuis 1986 et qui propose essentiellement des œuvres classiques (Maupassant, Zola, Balzac, Verne…) à des prix très attractifs (entre 6 et 10 euros). Mais, pour ce qui est des livres libres de droits, on peut aussi trouver une offre gratuite, basée sur le don de voix. La qualité n’est donc pas professionnelle, mais le rendu peut être appréciable. La plateforme la plus importante reste litteratureaudio.com qui fonctionne dans un cadre associatif.

Crédits illustration Pexels CC 0