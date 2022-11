À saisir, 2 à 3 millions € : l'original de la couverture de Tintin en Amérique

Quelques petites ratures et corrections orthographiques, mais le texte dans son intégralité est déjà là : Starman, le single sorti en avril 1972 et signé David Bowie, compte parmi ses plus célèbres chansons. Reprise sur l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, sorti en juin de cette même année, le manuscrit de cette chanson a été vendu aux enchères.