Des textes inédits d'Antonin Artaud, publiés à Cuba en 1936

« Ayant eu vent de textes inédits d’Artaud retrouvés récemment à Cuba, nous avons pu les consulter en nous procurant la correspondance de Laurine Rousselet et de Bernard Noël, Artaud à La Havane. A noter que ces textes inédits ont aussi été publiés en espagnol dans l’ouvrage de Pedro Marques de Armas, Artaud en La Habana », expliquent François Audouy et Illios Chailly à ActuaLitté.

Le premier, essayiste, a plusieurs fois écrit sur celui qui voulut « en finir avec le jugement de Dieu ». Un premier ouvrage paru chez L’Harmattan en 2016 explorait la sur-vivance artaldienne — cette faculté « d’un nouveau-né éternel, d’un trompe-la-mort, d’un tueur de verbe ».

Avec le second, comédien, a soutenu une thèse de doctorat en 2011, sous le titre Antonin Artaud, l’anarchiste courroucé. Et signé également quelques articles, ainsi qu’un autre ouvrage corrélant le surréalisme à l’œuvre du poète, parti à la recherche « d’une autre vision de révolution beaucoup plus existentielle ».

Vers le Mexique

Que sont alors ces pages inédites signées Artaud ? Elles émanent d’articles — une quinzaine de pages — que l’auteur partant vers Mexique avait envoyés à une revue cubaine en 1936, Grafos. « S’ils ne renouvellent pas radicalement la vision que nous pouvons avoir de leur auteur, nous semblent loin d’être anecdotiques », indiquent les deux hommes.

De fait, une édition espagnole parue en décembre 2021 signée Pedro Marqués de Armas, essayiste et universitaire, rendait compte de ces textes dans Antonin Artaud en La Habana.

L’ouvrage ressemble à une chronique relatant le séjour du Français dans la capitale cubaine. En tout, trois textes rigoureusement inédits et deux autres à peine connus furent publiés dans les pages de Carteles y Grafos. Mais avant tout, ces récits témoignent de cette relation entretenue avec un territoire, bien avant la recherche mystique qui l’entraînera à la découverte des Tarahumaras.

En cette année 1936, Artaud, 42 ans, entend rencontrer l’ancienne culture solaire et part, comme il l’écrit à René Thomas, « à la recherche de l’impossible ». Pour François Audouy et Ilios Chailly, pas de doute : « Ces textes nous semblent éclairer certaines des thématiques développées par Artaud à l’époque mexicaine. »

Entre poètes...

Ces articles oubliés, Pedro Marques de Armas, avec le concours de l’enseignant cubain Ricardo Hernandez Otero les fit donc paraître dans Antonin Artaud en La Habana. L’ouvrage de la poétesse Laurine Rousselet Correspondance avec Bernard Noël. Artaud à La Havane va ainsi les reprendre, comme une conclusion aux échanges épistolaires correspondance entre les deux poètes. Tous deux s’entretiennent sur « les nouvelles formes de pensée auxquelles nous conviait l’auteur du Pèse-nerfs ».

À la lecture, François Audouy trouve une véritable valeur et une originalité complète, estimant qu’ils « auraient tout à fait leur place dans les Messages révolutionnaires, la compilation des articles d’Artaud parus dans les journaux mexicains. Ils y auraient d’ailleurs sans doute figuré si Paule Thévenin — qui connaissait leur existence — avait été à même de les retrouver ».

Ilios Chailly précise que ces « articles écrits au Mexique entre juin et décembre 1936, Artaud avait l’intention de les réunir sous le titre général de Messages révolutionnaires. Dans une chemise verte de Guy Lévis Mano, Paule Thévenin a également trouvé à la Bibliothèque nationale un autre manuscrit inédit d’Artaud intitulé La Force du Mexique. Ce texte sera publié dans le numéro 354-355 de La nouvelle Revue Française, (juillet-août 1982) ».

Mais redécouverte des articles perdus résulte avant tout de la rencontre entre Laurine Rousselet et Bernard Noël, qui se croisent lors de la semaine de la Francophonie, du 19 au 25 mars 2015. À compter de février 2008, une correspondance avec Artaud pour focale débute entre eux, et ce sera en juin 2009, lors d’une résidence d’écriture à La Havane que Laurine Rousselet « découvre à la Bibliothèque José Marti quatre articles inédits d’Artaud publié dans la revue Grafos ».

Quatre textes, traduits du français à l’espagnol El Teatro en Mexico, La Corrida de Toros y los sacrificios humanos et Pintura roja, paraissent en juin 1936. Le dernier, Los indios y la Metafisica, sortira en décembre. Un cinquième texte publié dans la revue n’était autre que Le Théâtre de la cruauté, traduit.

Leur parution est attestée à travers diverses sources — en 2016, l’essayiste et psychiatre Pedro Marquez de Armas, découvre l’existence de ces textes dans une note du journal de la Marine de Cuba, où le nom d’Artaud est mentionné. Avec le chercheur cubain, Ricardo Fernandez Otero, il parviendra à mettre la main sur les textes, avant de les faire paraître dans l’ouvrage de 2021.

Artaud, au plus proche

« Sur la forme, le style est certes différent de celui des Messages Révolutionnaires. Cela n’a toutefois rien de surprenant puisqu’il a d’abord été traduit du français à l’espagnol et puis de l’espagnol au français. La traduction française est de Vincent Ozanam », note Ilios Chailly. Sur le fonds, pas de doute, les textes relèvent des sujets propres à Artaud, explique-t-il, apportant de multiples exemples pour l'étayer.

Dans Le Théâtre et le Mexique, Artaud écrit : « Dans un monde où la civilisation blanche a fait faillite, et prouve par tous les moyens sa nocivité redoutable, ce n’est pas le moment de détruire les sources qui pourraient nous éviter de désespérer. » C’est une idée qu’on retrouve dans son texte La fausse supériorité des blancs. Dans La corrida et les sacrifices humains, Artaud écrit : « L’acteur qui va commettre un crime ne le commet pas en réalité ; il garde par conséquent intactes les forces qui lui servent pour son crime. Le véritable criminel, au contraire, du point de vue du théâtre, est un mauvais acteur, car il finit par perdre ses forces. » C’est une idée qu’on retrouve dans un passage du Théâtre et son Double. Dans Peinture rouge, Artaud écrit « La peinture de Maria Izquierdo prouve que l’esprit rouge n’est pas mort : que sa sève bouillonne avec une intensité accrue du fait même du long travail d’attente, d’incubation, de macération. » C’est une idée qu’on trouve dans La peinture de Maria Izquierdo (Messages Révolutionnaires). Dans son dernier texte Les Indiens et la métaphysique Artaud écrit : « Là-haut, dans les montagnes les plus reculées de la Sierra Madre, au Milieu de ses horizons multipliés à l’infini et remplis par des fonds immenses aux perspectives étagées, les Tarahumaras célèbrent encore le rite métaphysique du soleil, fondé sur les nombres principes. » La question des nombres principe est un concept qu’on trouve dans Le symbolisme des nombres du docteur René Allendy .

Et François Audouy de reprendre : « En somme, si ces textes inédits d’Artaud ne modifient pas notre façon de percevoir l’auteur de L’Ombilic des Limbes, ils précisent et affinent certains de ses concepts et de ses obsessions de la période mexicaine. » Ainsi, « ces textes, exhumés de manière tardive, constituent une nouveauté non négligeable dans les recherches toujours vivaces autour de la vie et de l’œuvre d’Artaud. Ils doivent donc être étudiés et sérieusement pris en compte »

