Les cryptomonnaies : lire et comprendre avant d’investir

Depuis la création du Bitcoin en 2009, un vaste marché s’est progressivement organisé autour, avec le développement de nombreuses autres cryptomonnaies, avec des succès contrastés, il faut bien le dire. Les investissements se font de plus en plus nombreux dans ce domaine ces dernières années. Si les investisseurs particuliers sont massivement revenus en bourse depuis le début de la pandémie en mars 2020, ils sont aussi beaucoup à avoir choisi de délaisser les actions pour se tourner vers les cryptomonnaies, avec des rêves de gain qu’il faudrait modérer.

Fonctionnant de façon indépendante des institutions financières et de manière décentralisée, les cryptoactifs peuvent constituer un moyen de paiement, une valeur refuge mais aussi un actif particulièrement spéculatif. Afin de s’y retrouver dans les différentes monnaies virtuelles qui sont en circulation et pour savoir quelles sont celles qui vont croître, on peut faire appel à un robot de trading de crypto performant comme Bitcoin Prime. Ainsi, l’investisseur est plus ou moins déchargé des tâches de recherche. C'est aussi une technique qui permet de sélectionner des points d’entrée pertinents sur telle ou telle valeur.

Les cryptomonnaies de Gilles Quoistiaux (90 pages, 12,90 €).

Mais pour comprendre le fonctionnement même de ces actifs, il serait bienvenu d’en passer par la lecture du livre Les cryptomonnaies de Gilles Quoistiaux (préfacé par Philippe Ledent – 90 pages, 12,90 €). L’auteur expliquer tous les nouveaux termes apparus autour de cet univers, comme NFT, blockchain, ou encore minage.

Il ne s’agira pas de trouver là des conseils d’investissement, mais plutôt de comprendre le secteur sur lequel on peut être tenté d’investir. Et Gilles Quoistiaux aborde bien sûr la question de l’avenir de ces monnaies : est-on simplement sur un effet de mode, avec une dimension de bulle spéculative importante, où existe-t-il un futur véritable pour les bitcoins et autres Ethereum et Dogecoins ?

Bitcoin et les cryptomonnaies pour les nuls (360 pages, 24,95 €)

Autre ouvrage incontournable pour qui veut se lancer dans ces investissements, celui des éditions First, avec une deuxième édition qui va sortir en octobre 2022. Les auteurs Daniel Ichbiah et Jean-Martial Lefranc se chargent de vous éclairer pour mieux comprendre le boom qui se produit autour des cryptomonnaies. Même si on peut rechercher des robots de trading automatiques, qui fournissent des informations sur l’état du marché et le potentiel de gain de chaque valeur, cet ouvrage est à lire pour y voir un peu plus clair dans un univers qui ressemble quelque peu à une véritable jungle.

Les arnaques sont d’ailleurs très nombreuses dans ce monde, et l’on ne sait parfois pas bien qui gagne le plus des arnaqueurs ou des investisseurs. En effet, beaucoup de non-initiés se ruent dans ce marché sans y être vraiment préparés, emportés par un appétit de gains faciles et rapides. L’ouvrage des éditions First donne un panorama clair et complet, mis à jour, des principales cryptomonnaies, avec les avantages et les inconvénients de chaque actif. On trouve aussi une présentation des plateformes qui permettent d’entrer sur ce marché sans se faire plumer.

Investir dans les Cryptomonnaies (141 pages, 14,99 €)

Dernier ouvrage à conseiller, celui de Stefano Pascal. Il propose un éclairage rapide pour ceux qui veulent se lancer dans cet investissement. On y apprend, bien sûr, ce que sont les cryptomonnaies, et quelle est leur utilité. On peut aussi commencer à réfléchir sur l'opportunité d'utiliser un robot de trading quand il s'agit d'investir dans les cryptomonnaies sans formation préalable. On découvre aussi les valeurs les plus prometteuses tout en apprenant à créer un portefeuille qui limite les risques de perte et accroit les gains possibles.

