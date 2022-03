Les cryptomonnaies : lire pour s’y retrouver 

La première cryptomonnaie à accéder à une reconnaissance internationale, c’est le Bitcoin (dont le nom vient de « bit », unité d’information binaire, base du système informatique, et « coin », la pièce de monnaie en anglais), qui voit le jour en 2009. Le principe de cette monnaie virtuelle (stockée sur support dématérialisé) est de pouvoir s’échanger d’un client à un autre, directement, sans l’entremise d’institutions financières. On peut l’utiliser pour acheter des biens, mais on peut aussi en acheter avec des monnaies traditionnelles sur des places de marché, avec un cours qui varie en fonction de l’offre et de la demande.

Si l’équipe qui est derrière la création du Bitcoin reste bien mystérieuse, un nom se détache, celui de Satoshi Nakamoto, sans qu’on sache véritablement qui se cache derrière. Néanmoins, on peut retrouver un Livre blanc, signé sous ce pseudonyme, et disponible aujourd’hui dans une quarantaine de langues, qui détaille les caractéristiques du Bitcoin. Une version française est accessible sur cette page.

C’est là certainement le premier livre à lire pour qui veut comprendre la cryptomonnaie et se lancer dans cette forme d’investissement. Après, seulement l’on pourra se tourner vers des plateformes de trading des cryptomonnaies, comme Bitcoin Era. Il faut dire qu’il veut mieux comprendre l’actif sur lequel on investit. C’est une des règles fondamentales du trading et quand il s’agit d’entreprises classiques, l’investisseur cherche à appréhender les process qui sont à l’œuvre pour construire de la valeur ajoutée.

Mais rentrer dans le monde des actifs numériques, c’est aussi s’intéresser à la méthode d’élaboration de ces objets virtuels. A commencer par ce qu’on appelle la blockchain. A ce titre l’ouvrage de Jens Helbig est incontournable : De la blockchain à crypto-investisseur : Comprendre la technologie blockchain et investir stratégiquement dans le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple & Co (13,95 €, 2019). En effet, quand on met les pieds dans ce domaine, il faut arriver à mettre du sens derrière les expressions « miner de la cryptomonnaie ».

Que vient faire ici le terme « miner » qu’on croyait jusque-là dévolu aux mines physiques ? Rien de tel dans ce cas. Pourtant, il existe bien des « mineurs » dont les opérations consistent à participer à la création de la chaîne d’encodage des actifs numériques, en contrepartie de quoi ils bénéficient de rémunérations. Ces étapes de création nécessitent l’emploi de logiciels particuliers mais aussi d’un matériel qui dépasse bien évidemment le simple ordinateur.

Afin de mieux cerner ces univers, on pourra se tourner vers l’ouvrage de Benjamin Spahic, qui vient de publier Le bitcoin et les cryptomonnaies pour débutants (15,90 €). Un peu de technique, au menu, bien sûr, avec des expressions aussi complexes à saisir que « signatures numériques », ou bien « algorithmes de hachage ». L’ouvrage aborde également la question de la suspicion de bulle entourant le marché des actifs numériques. Il faut dire que le Bitcoin évolue aujourd’hui au-dessus des 40 000 dollars, alors qu’il y a deux ans, il était encore au-dessous des 10 000…

Crédits illustration Pexels CC 0