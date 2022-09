Le tote bag de librairie de luxe, à 1500 $ minimum

Pas forcément des plus pratiques sous la pluie, les versions de luxe du tote bag de la librairie The Strand sont en cuir, confiées aux bons soins de la maison de haute couture italienne Bottega Veneta. Trois versions sont proposées, l'une avec un tressage noir, l'autre avec un côté jaune et la dernière, en cuir noir lisse, tout simplement. Toutes affichent bien sûr le fameux logo rouge et blanc de la librairie.

Pour se les offrir, il faudra compter de 1495 $ à 3100 $, ce qui représente tout de même beaucoup de livres achetés au sein de la célèbre adresse new-yorkaise, située sur Broadway Avenue.

Le directeur créatif de la maison, Matthieu Blazy, a poussé l'investissement jusqu'à établir une sélection personnelle de livres, des recommandations qu'il est possible de retrouver sur les étals de la boutique. On y retrouve des titres de Guillaume Apollinaire, Richard Avedon, Michel Huet ou encore Pierre Boogaerts.

Auprès de Vogue, il remarque que The Strand « me permet toujours de constater pourquoi les librairies physiques sont si importantes. Elles restent un espace d'exploration, avec le plaisir toujours renouvelé de l'inattendu et de la découverte de la nouveauté. »

Photographie : The Strand à New York (ajay_suresh, CC BY 2.0)