Tout One Piece (ou presque) en un seul livre de 21 540 pages

L'éditeur JBE (Jean Boîte Éditions), qui s'était déjà fait remarquer avec 1 the Road, récit d'un voyage à travers les États-Unis écrit par une voiture douée d'une intelligence artificielle, publie l'œuvre d'Ilan Manouach, limitée à 50 exemplaires uniquement.

« ONEPIECE d'Ilan Manouach est composé de tous les volumes du best-seller mondial One Piece, assemblés en un seul livre de 21.540 pages », indique l'éditeur. « Avec une largeur de dos de plus de 80 cm (31,5 pouces), cet objet sculptural ne peut être lu ou exposé dans les librairies. Il est littéralement le plus grand livre du monde, et de loin, et peut être admiré comme la matérialisation d'un écosystème saturé par les médias. »

L'ensemble pèse 16,5 kilos, pour 21.450 pages, avec un fourreau sur mesure. La reliure a été réalisée par Elise De Maio, et l'ensemble du projet a bénéficié du soutien d'Echo chamber asbl, organisation à but non lucratif basée à Bruxelles. Le prix d'un exemplaire a été fixé à 1900 €. Il ne s'agit pas d'une intégrale de la série One Piece, toutefois, puisque cette dernière doit se terminer prochainement.

À propos de l'oeuvre :

La bande dessinée numérique est au cœur d’une industrie mondiale du divertissement. La culture participative en ligne et les nouvelles possibilités de mise en réseau du média ont déplacé la nature de la bande dessinée au-delà de l’expertise professionnelle établie, par le biais de nouvelles formes novatrices propres à la fan culture entrepreneuriale. En effet, les lecteurs numérisent, traduisent et distribuent en ligne leurs séries de mangas préférées. ONEPIECE est le produit de cette chaîne de production numérique élargie. La profusion de contenus en ligne disponibles et la numérisation effrénée de l’industrie de la bande dessinée remettent en question l’état actuel de l’artisanat de la bande dessinée. ONEPIECE d’Ilan Manouach propose de faire évoluer la compréhension de la bande dessinée numérique d’un examen qualitatif des possibilités formelles de la bande dessinée numérique à une réévaluation quantitative, celle de la « bande dessinée comme Big Data ». ONEPIECE amorce un « tournant computationnel » dans la bande dessinée, contribuant à la formation de nouveaux domaines de pratique, élargissant la boîte à outils artistique toujours plus grande qui permet aux artistes de penser la bande dessinée à différentes échelles et temporalités.

Voyant dans l'œuvre un « objet de pure spéculation », la maison d'édition en présentera des exemplaires au public lors du salon MAD (Multiple Art Days), du 9 au 11 septembre prochain, à la Fondation Fiminco de Romainville.

Ilan Manouach (1980) est un chercheur, un musicien et un artiste multidisciplinaire qui s’intéresse particulièrement à la bande dessinée conceptuelle et post-numérique. Il a plus de vingt ouvrages publiés à son actif, a réalisé des expositions en solo et d’importants événements autour de bande dessinée dans le monde entier.

Il est surtout connu pour Shapereader, un système de communication tactile destiné aux auteurs de bandes dessinées souffrant de handicaps visuels. Parmi ses projets, Tintin Akei Kongo (2015) est la version traduite de Tintin au Congo en lingala, une langue officielle congolaise. Katz est la copie exacte de l’édition française de Maus, à la différence que tous les personnages ont été redessinés en chats.