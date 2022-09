Présidents, scones et vie de famille : le règne d'Elizabeth II, par les archives

En attendant les nombreuses publications de biographies et autres albums souvenirs qui ne manqueront pas de fleurir sur les tables des librairies, les services d'archives rendent déjà hommage à la Reine Elizabeth II, par des rétrospectives accessibles librement.

Au Royaume-Uni, 2022 marquait le Jubilé de Platine de la Reine, soit 70 années de règne. À cette occasion, les Archives nationales du Royaume-Uni proposaient de passer en revue les grandes étapes de la vie de la souveraine, en quelques photographies et documents.

En 1945, la princesse Elizabeth pose ainsi devant un camion militaire, en tant que membre de l'Auxiliary Territorial Service, branche réservée aux femmes de la British Army. Elle l'a rejoint en février 1945, essentiellement pour marquer l'engagement de tout le pays, recevant surtout une formation en conduite et en mécanique.

Pour son 21e anniversaire, en 1947, la jeune reine reçoit ainsi un télégramme signé par Clement Attlee, alors Premier ministre du pays. Elle recevra bien d'autres, signés par une quinzaine de Premiers ministres au total — Liz Truss, récemment nommée, n'en aura pas eu l'occasion.

Vient le couronnement, en 1953, quelques mois après le début de son règne, et le vœu prononcé, non dénué de références à l'Église anglicane. Sur une photo de famille, quelques années plus tard, apparaissent le Prince Philip et la Reine Elizabeth II, mais aussi la Princesse Anne et le Prince Charles, désormais souverain. Sans oublier les fidèles corgies...

Présidents et scones

De l'autre côté de l'Atlantique, les Archives nationales américaines saluent la mémoire de la Reine Elizabeth II en publiant quelques photos aux côtés des présidents du pays, de Harry S. Truman à John F. Kennedy, en passant par Gerald Ford, pour quelques pas de danse, Barack et Michelle Obama, Donald Trump et, enfin, Joe Biden.

Le président Ronald Reagan et la Reine Elizabeth à cheval, à l'occasion d'une visite à Windsor, le 8 juin 1982. (Ronald Reagan Library)

Parmi les documents les plus insolites, un morceau du gâteau du mariage royal entre Elizabeth et Philip, datant de 1947 tout de même. Il fut envoyé à Eleanor Roosevelt, qui n'avait visiblement pas faim ce jour-là...

Pour se régaler, mieux vaut se tourner vers la recette des fameux scones, rédigée par la Reine elle-même pour une tablée de 16 personnes environ. Elle fut envoyée au président Eisenhower en 1960, après une visite au domaine de Balmoral, en Écosse, au cours duquel la souveraine lui avait promis ses secrets de confection des scones.

En voici la traduction :

Ingrédients

1 kilo de farine

4 cuillères à soupe de sucre en poudre

500 ml de lait

2 œufs entiers

2 cuillères à café de bicarbonate de soude alimentaire

3 cuillères à café de crème de tartre — ces deux ingrédients peuvent être remplacés par un sachet de poudre à lever, tout simplement

2 cuillères à soupe de beurre fondu

Battre les œufs, le sucre et la moitié du lait ensemble, ajouter la farine, et bien mélanger en complétant avec le reste du lait, puis le bicarbonate et la crème de tartre, incorporer le beurre fondu.

Pour la cuisson, la Reine laisse se débrouiller. Il reste en réalité à étaler la pâte sur une épaisseur de 2 centimètres environ, avant de détailler des cercles à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre retourné. Enfourner pour 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 220 °C, en surveillant bien pour retirer les scones une fois qu'ils sont bien montés et dorés.

Photographie : Publicité pour le mariage royal, vers 1947-1950, et une photo de famille, vers 1955-1958 (The National Archives, Open Government Licence)