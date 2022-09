Un livre offre 10 000 $ dans une enquête littéraire

Les chasses au trésor littéraires ne datent pas d’hier. Brisant le quatrième mur, nombreux sont les lecteurs à sortir de leur bibliothèque, embarqués sur les traces de vivifiantes enquêtes. En quête de bijoux fantastiques, d’argent ou simplement d'aventure, l’occupation se révèle parfois plus dangereuse qu’il n’y paraît.

Sorti le 27 octobre de l’année dernière, l’album Xavier Marx et les chefs-d'oeuvre manquants promet une récompense de 10.000 $ (un peu moins de 10.000 €) à quiconque résoudra l’énigme qu’il contient – et découvrira le fameux et mystérieux token porté disparu. Car, au coeur des 90 pages, se nichent tous les indices nécessaires aux jeunes lecteurs....

La couverture précise qu'il contient également un indice secret ajouté par l’acteur et romancier Jesse Eisenberg. Des renseignements bonus sont régulièrement fournis par la page Instagram consacrée à l’album. Ces derniers sont divulgués par des célébrités telles que Jason Alexander, Wil Wheaton, Ethan Cutkosky et bien d’autres.

Tous les profits du livre sont reversés à l’International Child Art Foundation qui nourrit créativité chez les jeunes à travers l’art. La fondation a également fourni tout un panel d’images réalisées par de jeunes artistes, utilisées pour illustrer l’album et contenant éventuellement d'autres indices...

Dans l'album, des indications visuelles et verbales pointent vers un lieu physique où le token, dont la nature et l’apparence sont également cachées dans le livre, est dissimulé. L’aventure mènerait un enfant avec, pourquoi pas, sa famille d’heureux gagnants dans un lieu physique de la zone continentale des États-Unis...

Xavier, Jack, Forrest et les autres

Genga explique : « Tout le contenu du livre est susceptible d’être un indice. Si vous résolvez tous les indices du livre, vous pouvez marcher jusqu’à l’endroit exact et obtenir le trésor. Si vous ne résolvez pas tout, mais que vous vous trouvez dans la zone générale, cela ressemble plus à une chasse aux oeufs de Pâques. »

L’idée de cet album est venue à Genga et Cronin au début de la pandémie alors que de nombreuses activités étaient interdites et que les familles cherchaient de quoi s’occuper en plein air en toute sécurité et tous ensemble. Friands de jeux en ligne et de quizz, les deux auteurs se sont réunis autour d’une passion, celle des chasses au trésor. Genga avait déjà suivi assidûment l’histoire du trésor de Forrest Fenn : un pactole enterré dans les Rocheuses en 2010 par un marchand d’art et auteur. Estimé à 2 millions de dollars, il fut déniché par un heureux gagnant en juin 2020.

L’antiquaire avait planqué des indices dans une carte accompagnée d’un poème à la fin de ses mémoires intitulé The Thrill of the Chase. Malheureusement, cette chasse au trésor eut de funestes conséquences puisqu’au moins cinq hommes sont morts – tombés dans des crevasses, perdant le contrôle de radeaux ou simplement d’insolation. Au plus fort de la « Fenn Fever », plus de 350 000 personnes avaient pris part à la quête.

Ayant eux-mêmes participé à une grande chasse au trésor à travers le pays, les deux auteurs ont débattu de leurs visions pour créer la chasse au trésor idéale. Cette dernière a alors pris la forme d’un livre pour enfant où toute la famille est investie, à destination d'une bonne cause.

Au commencement était le lièvre

Mais pour découvrir la première aventure littéraire à avoir déchaîné les passions de la sorte et à transformer les rats de bibliothèque en explorateurs intrépides, il faut remonter en 1979 avec la publication de Masquerade. Livre d’images écrit et illustré par Kit Williams, il menait vers un lièvre en or, enterré quelque part en Grande-Bretagne.

Dans cet album, la Lune ordonne à Jack Hare de livrer un bijou au soleil, que le protagoniste perd. Le pendentif hors du commun avait été conçu par l’auteur et enterré devant témoins dans un lieu tenu secret. Aux lecteurs dorénavant de tout mettre en oeuvre pour le localiser. En 1982, deux professeurs de physique ont résolu l'énigme, mais avant de pouvoir déterrer le trésor, une connaissance de Williams avait fait une supposition éclairée et l'avait réclamé.

« Il existe en fait toute une communauté de chasseurs de trésors », assure Genga. Alors, à vos cartes, boussoles et carnet de notes, cependant méfiez-vous des plus jeunes : selon les créateurs, cette affaire a plus de chances d’être résolue par l’esprit imaginatif d’un enfant.

via Los Angeles Times, The Guardian

