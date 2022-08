La petite menteuse de Pascale Robert-Diart, fragile justice

AVANT-CRITIQUE – Avec Les douleurs fantômes, Mélissa Da Costa nous offre une suite réussie à son précédent roman, Je revenais des autres. Avec ce nouvel opus, on prend les mêmes, et on ne recommence pas. Où en sont Rosalie, Ambre, Anton et les autres, cinq ans après leur rencontre dans cet hôtel des Alpes où s’est écrit leur destin, où se sont forgées leurs amitiés ?