L'essence trop chère ? Faites le plein de lectures en Livre-service

La première édition du salon du polar achevée en 2021 aura donné lieu à une deuxième qui aura réuni 19 auteurs — dont certains étaient déjà présents l’an passé. Ce fut également l’occasion de dévoiler Black Berry, nouvelle collection de la maison La Bouinotte, l’un des partenaires de l’événement.

J’vous fais les vitres aussi ?

Quelques semaines avant la tenue de l’événement — rappelons-le, entièrement piloté par des bénévoles — le conseil municipal saluait une initiative des plus insolites. En effet, « 2 boîtes à livres, d’anciennes pompes à essence détournées, ont été installées : dans la cour du château et parc Marguerite Arbos ».

Réalisées par Alain Demorge et saluées par le maire, Michel Blin, les boîtes à livre ont un certain panache et même, un délicat charme désuet. « Je me suis proposé d’en faire pour notre commune. J’interviens sur les dépôts des Carburants Aubrun et j’avais repéré des pompes datant des années 1960-1970 qui étaient stockées. J’ai demandé à Jacky Lalamy s’il pouvait m’en donner deux et l’idée a fait son chemin », expliquait leur concepteur à La Nouvelle République.

Mais une fois les contenants choisis, le plus dur restait à faire : désosser les pompes, pour construire des étagères, améliorer l’isolation pour que les exemplaires ne prennent pas froid — l’Indre à ses humeurs météorologiques. Et au bout du compte, l’opération a fini par mobiliser plusieurs entreprises de la commune : la société de signalétique AD’Quat a fourni les panneaux d’affichage, le bois de récupération pour les étagères est venu des vestiges de l’usine Teppaz.

Et les deux pompes devenues bibliothèques de rue furent ensuite alimentées par des dons pour que le tableau soit complet. Quant aux emplacements, ils résultent d’un choix stratégique, plus pour protéger les boîtes de toute forme de vandalisme…

Crédits photo : Mairie de Mongivray